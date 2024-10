Joguines adaptades a l’hospital: una eina de rehabilitació per als infants amb diversitat funcional

Hospital la Vall d’Hebron

El joc és essencial per al desenvolupament infantil, ja que contribueix a l’aprenentatge, la creativitat i el benestar emocional. Els infants amb desafiaments motors, cognitius o sensorials, no obstant això, poden tenir dificultats per a accedir al joc i interactuar amb la majoria de les joguines comercialitzades. Actualment, existeix una notable falta de joguines adaptades que siguin accessibles i segures.

Ara, per a evitar aquesta falta de jocs adaptats, Vall d’Hebron ha impulsat el projecte ‘A l’hospital també juguem’, de la mà de Jugar es Obligatorio —una iniciativa promoguda per la Fundació Orange, la Fábrica de Palabras i la Universitat de Castilla-La Mancha—, i a través de la qual s’ha lliurat a l’hospital més de 30 joguines i articles adaptats per als pacients pediàtrics amb diversitat funcional. L’objectiu és promoure el joc dins de l’hospital independentment de les barreres que puguin existir, així com avaluar l’impacte del joc en persones amb desafiaments motrius o sensorials.

El projecte també s’emmarca dins del model assistencial M’AdapTu, que treballa per a promoure entorns hospitalaris “més accessibles i amables amb la diversitat”, tal com indica Romy Rossich, pediatra de la Unitat d’Hospitalització Pediàtrica de Vall d’Hebron, a Barcelona.

En concret, han rebut les joguines els serveis i unitats d’hospitalització pediàtrica, cirurgia pediàtrica, oncologia i hematologia pediàtriques, especialitats pediàtriques, l’UCI pediàtrica, l’àrea terapèutica de rehabilitació, la unitat de preingrés i l’hospital de dia pediàtric polivalent.

Gràcies a aquestes joguines adaptades, s’espera oferir oportunitats de joc als pacients i generar dades que contribueixin a futurs avenços en teràpies i enfocaments més inclusius dins de l’àmbit sanitari i educatiu. Per tant, les joguines, dissenyades específicament per a adaptar-se a diverses necessitats, han estat entregades a àrees clau de l’hospital on s’atenen nens i adults amb neurodiversitat.

A més, gràcies a la iniciativa, es posarà en marxa un estudi per a avaluar com l’accés a joguines adaptades té un impacte positiu en els tractaments de teràpia ocupacional, fisioteràpia i logopèdia i millora el benestar físic i emocional dels pacients.

Com indiquen les diferents entitats col·laboradores, l’objectiu final del projecte és caminar cap a una societat més inclusiva, en la qual el joc no només sigui un dret, sinó una eina accessible per a tots.





Per Social.cat