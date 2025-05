Avancen les obres del nou dipòsit d’aigua d’Organyà

Estat actual de les obres del nou dipòsit d’aigua potable d’Organyà (Foto: Aj. Organyà)

Les obres del nou dipòsit d’aigua potable d’Organyà avancen a bon ritme, segons ha comunicat aquesta setmana l’Ajuntament. L’actuació comporta una inversió de més de 200.000 euros. Segons han explicat des del consistori, aquesta obra és molt important perquè ha de garantir subministrament a la població de cara al futur, especialment en cas que hi hagi moments d’escassetat com els que s’han viscut els darrers dos anys amb l’episodi de sequera. A més a més, també ha de proveir d’aigua el futur polígon industrial de Vilansats, “una infraestructura que serà clau per a transformar i desenvolupar el territori”, assenyalen.

Pel que fa a aquest polígon, que es construirà a l’entrada sud d’Organyà, el consistori ha explicat que, de moment, els consta que ja hi ha catorze empreses interessades a instal·lar-s’hi, quan encara han de començar els treballs, i que dues d’elles volen fer-ho com més aviat millor. Mentre s’espera aquest pas, de moment, ja s’ha resolt un altre dels punts clau en una obra com aquesta, com és l’arribada del subministrament elèctric a la zona.

Amb el mateix objectiu, recentment la Generalitat ha tret a licitació les obres de l’accés al polígon des de la C-14, que compten amb un pressupost de 785.000 euros i que es preveu que comencin al final d’aquest any. A més dels carrils d’entrada i sortida al costat oest de la via, es construirà un carril central al bell mig de la calçada per a facilitar l’entrada venint en direcció nord o bé la sortida en el mateix sentit, cap a la Seu. L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, hi afegia que la idea és que la parcel·lació d’aquesta zona industrial s’executi a partir de mitjan 2026.