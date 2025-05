El BC Andorra arriba a l’objectiu de 12 victòries a la Corunya (91-104)

Gran victòria del BC Andorra a terres gallegues (acb Photo / Mónica Arcay)

Els jugadors del BC Andorra del tècnic, Joan Plaza, han aconseguit la 12a victòria de la temporada (91-104) a la difícil pista del cuer, el Leyma Corunya, on han perdut equips com el Madrid i el Barça. L’equip de Diego Epifanio, que venia sense Thomas Heurtel i Trey Thompkins per lesió i de Brandon Taylor que ha abandonat A Corunya aquesta setmana rumb a la Virtus de Bologna, ha perdut de forma clara contra els del Principat.

El partit ha començat igualat, però el major encert des de la línia de 3 dels andorrans i gràcies també als rebots ofensius i punts en segones jugades ha fet que els tricolors agafessin les primeres diferències en el marcador per a acabar amb un 18-26 el primer quart. Stan Okoye i Jerrick Harding eren els primers que tiraven del carro en atac en aquest inici de partit.

En el segon període els dos equips han premut l’accelerador en atac i s’han oblidat de les defenses amb un joc força vistós. Bona mostra d’això és el parcial del quart, 28-33 a favor dels de Joan Plaza. L’exAndorra Beqa Burjanadze, juntament amb Lundqvist i Barrueta, eren els més destacats dels gallecs, mentre que Shannon Evans i Ben Lammers s’afegien a la festa anotadora iniciada per Okoye i Harding, i que ha acabat amb un espectacular 46-59 al descans.

A la sortida de vestidors, els dos equips han aparegut més precipitats i desencertats fruit de les millors defenses que han fet perdre més pilotes a un i altre costat de la pista, el parcial 15-19 del tercer quart es una bona mostra del que ha costat anotar.

Al quart i últim període, els andorrans han sortit endollats amb un Stan Okoye molt inspirat, amb 23 punts, 4 rebots i acabant amb 27 de valoració. Els del Principat han tingut la seva màxima diferència del partit, +25 punts (63-88). A partir d’aquí Beqa Burjanadze i Alonzo Verge Jr han maquillat el resultat davant d’un BC Andorra molt relaxat en els últims, acabant el partit amb el 91-104 i, d’aquesta manera, assegurant-se, ara sí, matemàticament, la permanència a l’ACB una temporada més.

El proper partit del BC Andorra serà al pavelló Toni Martí, el dissabte, 24 de maig, a les 18 hores, contra el Baxi Manresa.





Anotadors del Leyma Corunya: Philip Scrubb (3), I. Jakovics (3), Yunior Barrueta (10), K. Silins (6), Beqa Burjanadze (21), Ángel Núñez (0), Goran Huskic (8), Olle Lundqvist (14), Alonzo Verge (12), Atouma Diagne (2), Aleix Font (8), Álex Hernández (4).

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (10), Jerrick Harding (16), Chumi Ortega (0), Sekou Dombouya (5), Ben Lammers (11), Stan Okoye (23), Nikos Chougkaz (5), Felipe dos Anjos (5), Kyle Kuric (6), Ferran Bassas (9), Enzo Goudou-Sinha (3), Rafa Luz (11).