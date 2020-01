Autèntics Hotels veu amb bon ulls la proposta del Govern d’engegar un festival de música la pròxima primavera, en una època en què l’afluència de turistes és baixa. Atreure més gent en aquesta època de l’any i a l’estiu és una de demandes de l’associació.

La ministra de Turisme va avançar el desembre passat la intenció de promoure un festival de música a la primavera que seguís la línia del desaparegut Red Music Festival. Aquesta iniciativa, en col·laboració amb el comú d’Andorra la Vella, estaria destinada a un públic familiar, no molt massiu i amb diferents tipus de música en el programa. Des d’Autèntics Hotels es valora positivament la proposta per animar una època de baixa afluència de turistes.

Cristina Canut, presidenta de l’associació hotelera, defensa una vegada més que el sector hoteler ha d’anar de la mà del ministeri de Turisme.

En referència a la continuïtat del Cirque du Soleil, Autèntics Hotels, que en a l’inici s’havia posicionat en contra de l’espectacle, entén que pugui repetir enguany si Turisme no ha trobat cap alternativa. En tot cas, demanen que quan ja no vingui la companyia canadenca hi hagi un esdeveniment a l’estiu que atregui un volum semblant de turistes.