Augmenten un 67,5% les importacions de begudes i tabac mentre cauen un 10,4% les del sector industrial

Les importacions durant el mes de juny han sumat un valor de 112,58 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -61,9% respecte al juny de l’any anterior. Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” per al juny del 2020, la variació de les importacions seria del +18,0%. Tenen una variació percentual positiva i variació absoluta més destacada els grups de “Farmàcia perfumeria” amb un +63,0%“, Transport” amb un +22,9% i “Begudes i tabac” amb un +67,5%. Per contra destaquen una variació negativa els grups “Diversos” amb un -95,8% i ”Industrial” amb un -10,4%.

Durant el primer semestre de l’any 2021, el total d’importacions és de 557,00 milions d’euros, amb una variació percentual del -18,0% respecte al mateix període de l’any anterior. Tenen valors positius destacats: “Transport” (+76,2%), “Joieria” (+128,4%) i “Construcció” (+64,4%). En canvi, les partides que destaquen amb valors negatius són “Diversos” (-83,7%) i “Alimentació” (-10,6%). Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” per al juny del 2020, la variació passa a ser del +16,3% per aquest primer semestre del 2021.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.188,60 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -15,5% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.406,40 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions disminueixen un -14,9% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides “Transport” (+35,2%), “Construcció” (+22,2%) i “Joieria” (+35,5%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa i variació absoluta més destacada són “Diversos” (-66,9%), “Alimentació” (-11,7%), “Energia” (-23,0%), “Farmàcia-perfumeria” (-14,3%) i “Vestit i calçat” (-11,5%). Degut a la importació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” al juny de l’any 2020, la importació de la partida esmentada presenta una disminució destacada. Sense tenir en compte aquesta importació per al juny de l’any 2020, la variació és del -1,5% per l’acumulat d’aquests darrers dotze mesos respecte l’acumulat del període anterior.

Les exportacions durant el mes de juny han sumat 13,61 milions d’euros, amb una variació percentual del +26,0% respecte al període anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són “Transport” amb un +151,0%, “Joieria” amb un +1.661,5% i “Electrònica” amb un +22,1%. Tenen una variació percentual negativa les partides “Diversos” (-40,6%) i “Begudes i tabac” (-98,2%)

En el primer semestre de l’any 2021, el total d’exportacions és de 71,02 milions d’euros, amb una variació percentual del +58,5% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de “Transport” (+226,3%), “Electrònica” (+37,4%) i “Vestit i calçat” (+53,8%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa són “Begudes i tabac” (-75,9%) i “Combustibles” (-72,1%).

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 169,72 milions d’euros, amb una variació percentual del +65,2% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +262,3%, “Transport” amb un +137,3%, “Electrònica” amb un +24,7% i “Vestit i calçat” amb un +43,8%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Begudes i tabac” amb un -54,4% i “Combustibles” amb un -65,8%.

Dades ajustades

Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a l’alça en els darrers dos mesos, situant-se en un +3,5% en aquest mes de juny.

Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa, tot i que amb valors positius, en els darrers quatre mesos, situant-se en un +0,1% en aquest últim mes.