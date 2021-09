Augmenten el nombre de participants en la segona edició del concurs de gossos de mostra

Segona edició del concurs de gossos de mostra aquest dissabte a Canillo. Una edició on hi va haver dificultats per trobar les perdius, a causa de les pluges i tempestes dels últims dies, però on el nombre de participants va augmentar respecte de l’any anterior.

Fins a 10 parelles han participat en el concurs de gossos de mostra del Principat d’Andorra. 20 gossos de caça que, juntament amb els conductors, han pujat al Pic Maià amb un objectiu, trobar les perdius en menys de 20 minuts.

Els gossos surten per parelles. Quan un dels dos troba la perdiu, el conductor del gos s’apropa al punt i es dispara amb una detonadora sense foc real. Així és com s’aconsegueix un punt, explica el jutge dels concursos.

L’edició ha acollit més participants que l’any anterior. Tot i que la jornada no ha acabat com s’esperava, des de l’organització celebren la bona acollida del concurs.

A més, el coordinador de la prova, Miguel Moreno, ha remarcat que es tracta d’un grup de persones que “no fem mal a cap animal i els gossos en gaudeixen molt“.

Concursants semiprofessionals i amateurs arriben d’Andorra amb la intenció de gaudir de la muntanya i la natura. Assenyalen que és molt positiu que es pugui fer aquesta activitat, tot i que lamenten la dificultat per trobar perdius durant la jornada.

En un futur, es preveu poder seguir realitzant edicions del concurs de gossos de mostra al Principat. De fet la prova d’Andorra ha entrat en el circuit espanyol com a prova independent però puntuable.