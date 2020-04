El Centre John Hopkins de Ciència i Enginyeria de Sistemes ha posat en línia un mapa que detalla els casos de coronavirus que s’estan donant en el món, indicant tant els infectats totals, els actius, els pacients que s’han recuperat, i els decessos per culpa de la pandèmia.

Les captures de pantalla d’aquest mapa han sortit en els principals noticiaris televisius, i també en molts llocs web. En l’era de la informació, i més en confinament en les nostres llars i amb moltes persones ocioses durant moltes hores al llarg del dia, és lògic que es busqui tot tipus d’informació sobre el mal que ens ha caigut damunt.

I aquest interès està sent aprofitat pels ciberdelinqüents en les seves pràctiques al marge de la llei, que no deixen passar cap ocasió per a posar en pràctica els seus enganys.

Segons informen en The Next Web, ciberdelinqüents estan creant llocs web en els quals animen als internautes a descarregar una aplicació, la qual no requereix instal·lació, i que una vegada executada els mostrarà el mapa desitjat.

El mapa pot ser autèntic (al cap i a la fi, és informació que està publicada a Internet i és lliurement accessible), el problema és el que fa o pot fer per darrere el programa una vegada executat: des d’espiar per a interceptar dades com el número i claus de la targeta de crèdit o les nostres contrasenyes, fins a segrestar les dades del nostre ordinador per a fer-nos xantatge (ransomware), passant per utilitzar la nostra màquina com a plataforma per a llançar ciberatacs.

Interessar-se per l’abast del Coronavirus no és gens dolent, però hem de fer-ho solament a partir de fonts fiables, oficials. Qualsevol lloc web que ens convidi a descarregar una aplicació (ja sigui per a dispositius mòbils o ordinadors) ha de ser posat en dubte, i haurem de buscar un lloc web pel qual es vegi la mateixa informació sense haver d’instal·lar res.

Aquesta regla pot extrapolar-se en qualsevol cas i en qualsevol moment, i no solament per al cas dels mapes d’infecció del Coronavirus.

Per Tecnonews