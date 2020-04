L’epidemiòleg, investigador i assessor del Govern en el tractament sanitari de la pandèmia, Oriol Mitjà, que s’ha erigit com una de les veus de més pes en l’emergència sanitària pel coronavirus, proposa un pla per sortir del confinament per a les autoritats espanyoles basat en el pla d’Andorra juntament amb el també investigador Joel López.

Només a mesura que hi hagi més gent protegida per haver passat la infecció i quan disposem d’una vacuna, disminuirà el risc.

Per això els investigadors proposen un desconfinament progressiu començant per les persones més joves i sanes, i sanes monitoritzant que no suposi un impacte sobre el sistema de salut, i acabant pels grups de més risc.

Entre les seves propostes s’inclou la valoració de la immunitat de la població per conèixer el grau d’immunitat al virus. .Aquesta és precisament la mesura anunciada aquesta setmana pel ministre Joan Martínez Benazet i que consisteix en fer testos d’anticossos a tota la població per poder decidir com es procedeix a l’aixecament de les restriccions.

També es proposa monitoritzar tota la ciutadana mitjançant una aplicació que permeti detectar nous positius, la seva mobilitat i els contactes, de manera que es puguin arribar a plantejar mesures de confinament focalitzades en el que anomena “zones calentes” davant l’aparició de nous brots.

L’èxit del pla i també de l’aplicació depèn de la disponibilitat de proves d’antígens ràpides i de fer PCR davant qualsevol sospita d’infecció. En l’informe apunten que la presència de qualsevol d’aquests quatre símptomes, tos, febre, dificultat per empassar i fatiga, seria motiu per fer el test.

Llegiu aquí el document complet.