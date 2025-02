Astrié demana a la majoria que el Comú d’Andorra la Vella assumeixi el cost dels pisos de Borda Nova

Els demòcrates a Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté (Demòcrates)

El conseller de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, ha instat la majoria a assumir amb fons comunals el cost del projecte de pisos de lloguer assequible de Borda Nova, tenint en compte el superàvit amb el qual s’ha tancat el 2024, i també preveient que el concurs per a assumir el projecte via concessió publicoprivada -que finalitza a finals de febrer- semblaria que quedarà desert.

“Ens sembla de justícia i legítim“, ha manifestat durant la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous a la tarda. “No entenem per què fa dos anys, quan estaven a la minoria, tenien tanta urgència en construir edificis, i ara no avancen amb el tema de l’habitatge i no construeixen“. “Els demanem que honorin la seva paraula“, ha afegit David Astrié.

El conseller Demòcrata ha recordat que el superàvit del darrer exercici en els comptes comunals es deu en gran part als impostos per la construcció, i per això ha demanat el compromís d’invertir-los a Borda Nova. Des de la majoria s’han escudat en el fet que, si el concurs queda desert, es poden buscar d’altres fórmules de concessió com el concurs internacional. Opció que Astrié ha criticat, perquè demoraria la construcció de l’immoble almenys un any més. Per tot plegat, ha definit la postura de la majoria encapçalada pel cònsol Sergi González “d’inversemblant“, i ha recordat que “els ciutadans de la parròquia necessiten” projectes d’habitatge assequible com aquest.

Astrié ha fet aquestes manifestacions en el punt de l’ordre del dia en el qual s’ha aprovat aplicar exempcions fiscals a les concessions publicoprivades en matèria d’habitatge, perquè les empreses no hagin de pagar el 3% d’ITP al Comú. Els consellers Demòcrates (David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté) hi han votat a favor, “com totes les altres iniciatives que s’han fet en matèria d’habitatge” durant aquest mandat. En aquest punt, els consellers han aprofitat per a demanar a la corporació “una comunicació més extensa” en tots aquests programes que s’estan impulsant, ja que de moment no estan donant els resultats esperats.