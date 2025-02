Escaldes assoleix l’endeutament zero

Borda adquirida pel Comú d’Escaldes a la Vall del Madriu (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha reduït a zero l’endeutament de la corporació i “culmina així la tendència baixista que va emprendre des de l’inici del primer mandat de Rosa Gili i Quim Dolsa”. En aquest sentit és “important recordar que l’equip comunal anterior va heretar un endeutament de 14 milions d’euros provinents de mandats precedents, que suposaven una ràtio d’endeutament del 53,2%”, assenyalen fonts comunals.

“La bona gestió financera de la corporació ha permès anar reduint la xifra fins a eliminar-la i sense deixar d’invertir en la parròquia i en els seus ciutadans”, afegeixen. D’aquesta manera, s’ha passat dels 14 milions d’euros a finals de 2019, als 11,1 milions el 2020 (ràtio de 40%); 8,3 milions a finals de 2021 (28,4%); 5,4 milions a finals de 2022 (19%); 4,1 milions a finals de 2023 (13,3%); i tan sols 235.000 euros (0,75%) a finals del 2024, que s’han pogut eixugar completament al principi d’aquest 2025. D’aquesta manera, el Comú d’Escaldes-Engordany es converteix a dia d’avui en “l’única corporació sense endeutament”.

La cònsol major, Rosa Gili, ha volgut destacar que s’ha reduït l’endeutament, però sense deixar d’apostar per la parròquia i per la seva gent. A tall d’exemple ha recordat algunes de les moltes compres que s’han fet per a adquirir patrimoni, com ara les compres a la Vall del Madriu, però també el mirador o Cal Paleta, i obres i construccions com el projecte Caldes, els aparcaments del Falgueró i la plaça de l’Església, la nova llar de Jubilats o el parc del Prat del Roure, entre molts d’altres. En aquest sentit, la cònsol major ha recordat que en els darrers cinc anys s’han invertit uns 37 milions d’euros.





Compra d’un nou terreny i una borda al Madriu

El Consell de Comú celebrat aquesta tarda de dijous també ha servit per a aprovar la compra d’un nou terreny i una borda a la Vall del Madriu. En concret, es tracta dels terrenys situats a Entremesaigües i Prat del Macianet i el terreny Feixes de la borda, que junts superen els 13.200 m2 de superfície; i la borda d’Entremesaigües, que té una superfície total de parcel·la de més de 166 m2 i compta amb una planta baixa i una primera planta amb una superfície total de més de 130m2.

Es tracta d’una zona propera a l’entrada de la Vall, al costat del pont de Sassanat, que juntament amb la compra del prat i la borda Sabater que es va fer a mitges amb el Govern i l’adquisició d’una parcel·la a l’inici del camí empedrat, conformen una important adquisició pública de patrimoni natural en un dels accessos principals de la Vall del Madriu. Amb la recent compra, el Comú passa a ser el cinquè propietari més important de la vall del Madriu.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha remarcat “la importància d’aquest aposta per a transmetre a les generacions futures la Vall tal i com la coneixem, sense carreteres ni accés rodat”. Així, l’adquisició s’ha fet amb l’objectiu de contribuir a la protecció de la Vall i de preservar el patrimoni per a les generacions presents i futures. La voluntat del Comú és utilitzar l’entorn i la borda adquirida per a fer activitats per a tota la població. És un projecte que ja s’està duent a terme amb èxit a la borda de Ràmio, però la localització d’aquests nous terrenys permetran apropar la natura i les activitats que s’hi organitzin a tothom, sense necessitat de tenir molta forma física. El cost total de la compra dels terrenys i de la borda ha estat de 675.000 euros.





Reforma i ampliació de la deixalleria

Finalment, també s’ha aprovat l’adjudicació dels treballs de reforma i d’ampliació de la deixalleria per un import de 245.729,35 euros i amb termini d’execució de 12 setmanes. Els treballs permetran adequar un cobert a l’exterior de l’edifici, que permetrà emmagatzemar la maquinària que actualment es guarda a l’interior, reduint l’espai disponible per al treball diari. La reforma també inclou treballs a l’interior de la deixalleria, on es cobrirà completament l’altell. A més, es crearà un nou accés en un dels laterals superiors de la deixalleria per a facilitar la càrrega de materials voluminosos des de l’exterior.

Aquesta modificació proporcionarà més espai a la part interior, millorant així l’eficiència i el funcionament de la deixalleria. Els treballs de reforma es completaran canviant la porta d’accés a la deixalleria i pintant l’exterior de l’edifici. La consellera Magda Mata ha indicat que “l’objectiu de la reforma és oferir als ciutadans un millor servei, alhora que millors condicions de treball per als empleats”.