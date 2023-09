Vindran dies millors: BC Andorra 63 – CB Breogán 69

Imatge del BC Andorra – CB Breogán (club/X)

No es pot dir que el BC Andorra hagi començat bé el seu periple a la lliga ACB. El primer partit a Bilbao semblava, en ser l’estrena, un accident en perdre per més de 20 punts de diferència i, per a la segona jornada, jugant al pavelló del Govern, hi havia força esperances davant la visita del CB Breogán. La realitat, però, ha estat ben diferent. De nou, hi ha hagut desencís amb el 63 a 69 final. A casa, perdre encara fa més mal.

Els tricolors han encaixat aquest divendres la seva segona derrota consecutiva a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Dos partits disputats, dos partits perduts. Semblava, durant el decurs del matx, que els de Natxo Lezcano es podrien fer amb la victòria ja que hi ha hagut molta igualtat. Igualtat, això sí, fins al darrer quart, perquè en aquest període decisiu, els visitants han castigat el BC Andorra amb un marcador de 6 a 20, una diferència que convertia en inservible tota la feina feta abans d’aquest daltabaix.

Que la tornada a l’ACB seria complicada ja se sabia, però potser no s’intuïa del tot que alguns aspectes, petits detalls, podrien condicionar encara més el transitar del conjunt de les valls. Hi ha marge per a corregir errors, si més no a nivell tàctic o d’estratègia, però el que és insalvable és la categoria d’alguns jugadors amb els quals l’equip s’ha d’enfrontar durant el campionat. Seria com parlar d’un David contra Goliat?