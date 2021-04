Arrival presenta la seva furgoneta elèctrica d’alumini i materials compostos

L’Arrival Van és el primer model comercial d’aquesta jove companyia britànica que pretén fabricar al Regne Unit una gamma d’autobusos i vehicles comercials lleugers elèctrics. Aquest compte amb una mecànica d’uns 200 cavalls i autonomies per sobre dels 300 km.

El projecte Arrival acaba de presentar oficialment el seu primer vehicle comercial lleuger, una furgoneta elèctrica de la qual ha revelat unes poques fotografies oficials i les seves primeres dades, que estarà disponible en dues mides de carrosseria i amb diverses versions de bateries. En principi només tenim unes poques imatges que semblen haver estat generades per ordinador, pel que no tenim clar si es tracta d’un prototip real de la furgoneta anunciada. A més, en els vídeos de la companyia aquesta només es deixa veure fugaçment i molt fosca, de manera que ho interpretem com un anunci i no com una presentació oficial com a tal.

El model en qüestió rep la denominació Arrival Van, un nom que no podia ser més genèric, ja que significa literalment furgoneta. Aquest compte amb un disseny bastant futurista i atractiu, d’acord amb el plantejament tècnic del model i el projecte.

De la mateixa manera, aquest model ha estat dissenyat per ser també més lleuger i econòmic de produir que les furgonetes que podem trobar al mercat actual. El bastidor està fabricat en alumini però la carrosseria està realitzada en materials compostos, com plàstics injectats i fibra de vidre. Segons la companyia britànica, això li permet abaratir enormement els costos de producció i reparació del model.

Especificacions

Aquesta furgoneta estarà disponible en uns pocs anys en el mercat europeu, encara que la companyia assegura tenir ja més de 10.000 reserves de la furgoneta. La seva gamma estarà composta per diverses mides de carrosseria, com les furgonetes actuals, i comptarà amb una gamma composta per diferents variants mecàniques. En principi no ha estat detallat el conjunt mecànic, però la companyia ha confirmat que el propulsor elèctric comptarà amb uns 200 CV. Els usuaris podran escollir la mida del paquet de bateries, que permet un rang d’autonomia entre 180 i 340 quilòmetres segons el cicle WLTP.

El pack més petit és de 67 kWh i permet 180 km d’autonomia, mentre que les versions intermèdies comptaran amb packs de 89 i 111 kWh, capaços d’impulsar aquesta furgoneta fins a 240 i 290 km de rang màxim, respectivament. La versió més cara comptarà amb un pack de 133 kWh i una autonomia màxima homologada de 340 km.

Font: motor.es