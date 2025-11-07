Arresten un home i una dona per tenir i consumir Tusi. La dona patia al·lucinacions i va ser traslladada a l’hospital

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut aquesta setmana un home de 23 anys per possessió i consum de “tusi”. Se’l va arrestar la matinada de dilluns amb restes d’aquesta droga quan els agents van intervenir en un apartament de la parròquia d’Encamp perquè una dona estava patint un atac de pànic amb al·lucinacions. La dona, de 27 anys i no resident, va ser traslladada a l’hospital i va ser detinguda a la tarda, un cop donada d’alta, pel consum de la mateixa substància.
Finalment, un altre home, de 24 anys i no resident a Andorra, ha estat arrestat aquesta setmana al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.