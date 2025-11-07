Jordi Ribes, nou director de la Creu Roja Andorrana

La Creu Roja Andorrana ha fet oficial el nomenament de Jordi Ribes com a nou director general. La seva incorporació, prevista ja per al proper dilluns, 10 de novembre, reforça la capacitat operativa de l’entitat i la col·laboració amb institucions, comuns i teixit associatiu, amb l’objectiu de millorar la resposta i l’acompanyament a persones, famílies, joventut i gent gran.
Aquest relleu s’emmarca en la continuïtat del model de governança i transparència de la Creu Roja Andorrana, i en el compromís permanent amb els Set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat, i amb la missió d’assistir les persones i els col·lectius mitjançant accions integrades preventives, assistencials, formatives i d’ajut humanitari, amb la participació activa de tots els membres de la Creu Roja Andorrana (personal, voluntariat, socis i sòcies, col·laboradors i col·laboradores, donants, mecenes…).