Arrestats per positiu d’alcohol al volant, possessió de droga i falsa identitat

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquest cap de setmana, la Policia ha arrestat cinc persones, totes veïnes del Principat, per donar positiu d’alcohol al volant. Tenen entre 20 i 61 anys i han estat detingudes amb taxes d’entre 0,82 i 2,23. Aquesta última, en concret, havia patit un accident amb danys materials la matinada de dissabte.

També la matinada de dissabte, la Policia va detenir un home, no resident, de 31 anys, amb 0,8 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer. Finalment, un altre home, de 36 anys i no resident al país, va ser arrestat divendres a la tarda al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic quan se’l va controlar amb un passaport fals.