Arrenca el Jambo Street Music amb més de vint artistes que posaran ritme al centre d’Andorra la Vella

Amb aforaments limitats a cent persones, 75 en el cas de la plaça Guillemó en haver-hi les terrasses dels bars, respectant les distàncies de seguretat i fent ús de gel hidroalcohòlic.

Pel que fa a les mascaretes, els assistents poden retirar-se la un cop estiguin gaudint dels concerts i això és un plus que molts celebren.

I és que per part del sector hi havia moltes ganes de tornar a pujar als escenaris i per part del públic n’hi havia de poder gaudir de nou de la música en directe com abans de la Covid-19.