Arrenca a Andorra la Setmana de l’arquitectura

Cartell de les Jornades professionals de la Setmana de l’arquitectura (COAA)

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) ha organitzat diferents activitats per a celebrar la Setmana de l’arquitectura. “Una celebració que destaca la creativitat, la innovació i la bellesa del disseny arquitectònic. Durant aquesta setmana, explorarem com l’arquitectura no sols dona forma als nostres entorns, sinó que també influeixen les nostres vides diàries i en la cultura global”, manifesten des de l’entitat.

El programa contempla exposicions, conferències, recorreguts guiats i jornades professionals, entre d’altres. “La Setmana de l’arquitectura és una oportunitat per a connectar amb altres entusiastes de l’arquitectura, aprendre dels millors i, sobretot, inspirar-se, tant si s’és un professional del sector, un estudiant o simplement algú amb curiositat pel món que ens envolta”, assenyalen des del COAA.

La Setmana de l’arquitectura arrenca aquest mateix dilluns a la tarda i s’allargarà fins divendres. Per a assistir als actes cal inscriure’s prèviament. Les persones interessades en prendre part en alguns dels actes poden consultar el programa aquí.