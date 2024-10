Les activitats de Tots Sants d’Encamp i del Pas de la Casa obren, dijous, les inscripcions

Cartell informant de les inscripcions per a les activitats de Tots Sants (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre aquest dijous, 10 d’octubre, les inscripcions a les activitats de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 17 anys d’Encamp i del Pas de la Casa. Des del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove s’han organitzat diferents propostes que es desenvoluparan durant la setmana de vacances escolars, del 28 al 31 d’octubre.

Pel que fa a les novetats destacades d’enguany, l’Espai Jove (de 12 a 17 anys) organitza una sortida a Port Aventura, on hi ha l’atracció de Ferrari Land, els dies 30 i 31 d’octubre, en la qual els joves podran gaudir de les experiències que ofereix aquest parc d’oci ubicat entre els municipis de Vila-seca i Salou. El parc destaca per les seves nombroses atraccions, els espectacles, la gastronomia, etc. per la qual cosa, els joves podran passar una molt bona estona.

La recepció dels inscrits serà el 30 d’octubre, a les 7 h, a la parada de la Plaça Sant Miquel, i l’arribada està prevista a les 20 h a la mateixa parada. El preu de la inscripció és de 88,90 euros (preu sortida Espai Jove una nit) amb un 10% de descompte amb el Carnet Jove. Les places són limitades, havent-hi 25 pel que fa a Encamp, i cinc pel Pas de la Casa.





Els infants de l’Àrea de Jovent hauran d’unir esforços a l’alberg de la Baronia!

Al seu torn, els infants de l’Àrea de Jovent (de 6 a 11 anys), faran una estada a l’alberg de la Baronia del 28 al 31 d’octubre, on hi haurà misteri, emoció i moltes aventures al voltant de Halloween. Els inscrits hauran de fer costat al Dr. Victor L. Mortis en una aventura terrorífica! Un misteriós portal ha aparegut a les instal·lacions, el qual connecta amb el món dels monstres. Al llarg de la setmana, s’aprendrà sobre vampirs, bruixes, homes llop, Frankenstein i zombis per tal d’ajudar el científic a tancar el portal abans que sigui massa tard.

La recepció dels participants serà el 28 d’octubre, de 8 a 10 h, a les instal·lacions del Parc de l’Ossa, i l’arribada està programada pel dia 31 a les 16.30 h aproximadament, també al parc. El preu és de 77,80 € per setmana de 4 dies, amb un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet o usuaris dels serveis, i un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades a 35 pel que fa a Encamp, i cinc pel Pas de la Casa.





El Dr. Victor L. Mortis necessita l’ajuda dels infants del Llaç d’Animació

El Llaç d’Animació (de 3 a 5 anys) també viurà una setmana plena d’aventures i misteris, juntament amb el Dr. Victor L. Mortis. Del 28 al 31 d’octubre, els infants hauran de trobar la manera de tancar el portal mitjançant una sèrie d’activitats d’allò més divertides.

El preu és de 77,80 € per setmana de 4 dies, amb un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet o usuaris dels serveis, i un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades i, en aquest cas, hi ha 35 places pel que fa a Encamp, i 30 pel Pas de la Casa.