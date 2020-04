Eric jover, ministre Portaveu, ha informat que les autoritats argentines han declinat l’autorització del vol que havia de retornar prop de 400 temporers al seu país d’origen. El vol s’havia aconseguit gràcies a la col·laboració entre el Govern, Ski Andorra i Air France i ja s’havien organitzat els autobusos que havien de traslladar al col·lectiu fins a l’aeroport francès de Tolosa, d’on sortirien cap a París per fer escala abans d’iniciar el vol fins a Argentina.

Malgrat la decisió d’última hora, el ministre ha recordat que el Govern està dedicant molt esforços tant des del Ministeri d’Afers Exteriors com des del Ministeri de Turisme, per trobar una solució a tot el col·lectiu de temporers que roman al país. De fet, segueixen les gestions amb les autoritats argentines al màxim nivell per tal que es el vol pugui ser viable.

Davant d’aquesta situació, Jover ha demanat la màxima col·laboració i paciència a tots els col·lectius que estan en contacte de manera directa o indirecta amb aquestes persones per ajudar-los en la seva estada al país.