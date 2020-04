El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que el fons solidari habilitat per l’Executiu per tal de fer front a la situació de crisi generada per la pandèmia de coronavirus al Principat ha superat ja el milió d’euros en donacions. Així, la xifra total de diners assolida aquest dijous és de 1.274.884 euros.

Jover també ha fet referència també als més de 18.000 missatges de text que s’han enviat al telèfon solidari 828, i que han permès sumar 35.882 euros al fons solidari.

Durant la compareixença d’actualització de la situació, el ministre Jover també ha avançat que el Govern ja treballa en el segon paquet de mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 al país. Així, el portaveu de l’Executiu ha indicat que “la setmana vinent es posarà a disposició dels grups parlamentaris l’esborrany, amb l’objectiu que el 15 d’abril pugui entrar a tràmit parlamentari”. També ha afegit la voluntat del Govern que el text es voti pel procediment d’extrema urgència, tal com es va fer amb la primera remesa de mesures, i així pugui entrar en vigor abans que finalitzi el mes.

Pel que fa a les sol·licituds de crèdits tous per part d’empreses i autònoms amb tensions de tresoreria, el ministre ha destacat que ja se n’han resolt un total de 54, 47 de les quals s’han estimat total o parcialment i 7 han estat rebutjades per no complir els requisits. Així, el total dels diners atorgats de moment són 1,9 milions pel que fa als crèdits destinats a poder fer front a les despeses de funcionament i 100 mil euros als crèdits destinats a poder refinançar els préstecs bancaris. Un total de 1.192 empreses i autònoms han fet la petició per poder accedir a aquests ajuts.

Finalment, el ministre també informat de l‘obertura de dos noves infraccions per incomplir les mesures excepcionals decretades pel Govern. Ambdós a comerços que no complien les mesures d’higiene marcades pels decrets de l’Executiu.