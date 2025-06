“Arbitratge i mediació”, nou volum de la col·lecció “Campus” de manuals de l’UdA

Coberta del llibre “Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació” (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha publicat el novè títol de la col·lecció “Campus” de manuals de divulgació: Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació, obra d’Irene Arranz, Cristina Madrigal, Marc Maestre i Ramon Tena. L’obra s’emmarca dins del projecte editorial de la Universitat, que té l’objectiu de facilitar al conjunt de la societat l’accés a bona part dels continguts acadèmics que s’imparteixen a les seves aules. El nou llibre s’ha presentat als mitjans de comunicació aquest dimecres, 18 de juny, en el marc d’una conferència de premsa de presentació.

El manual Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació té com a primera finalitat servir de manual per a la docència. S’estructura en dos mòduls. En el primer mòdul s’aprofundeix en el concepte de l’arbitratge com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, les seves fonts, les diferències amb altres mètodes de resolució de conflictes, els principis rectors i les diferents categories. També s’hi detallen les diferents etapes del procediment contradictori, així com les fases prèvies i posteriors. En el segon mòdul, s’analitza la mediació com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, des dels seus fonaments als diferents tipus de mediació que es poden dur a terme, estudiant el paper de les persones que actuen en un procés de mediació i tenint en compte els elements i processos que hi interactuen, com també les estratègies i habilitats que ha de tenir la persona mediadora.

La nova publicació ja es pot adquirir a les llibreries, igual que els set primers títols de la col·lecció: L’entorn comunicatiu d’Andorra, d’Univers Bertrana (coordinador); Patrimoni cultural d’Andorra, de Cristina Yáñez; Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus, de Carolina Bastida, Univers Bertrana i altres; Història econòmica d’Andorra, segles XX-XXI, de M. Jesús Lluelles i Eva Garcia; Fiscalitat d’Andorra, de Sergi Colell, Eduard Jordi i Marc Vilallonga; Dret laboral i de la Seguretat Social, de Daniel Arqués i Jaume Ribert; Dret processal civil del Principat d’Andorra, de Manuel Cachón (coord.); i Català jurídic, de Maria Cucurull i Josep Salom. També estan disponibles en format electrònic.





Inscripcions obertes per al postgrau en Mediació

La Universitat d’Andorra ha obert, precisament, les inscripcions per a la quarta edició del postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, que s’impartirà des de l’octubre de 2025 fins al maig de 2026. La formació consisteix en un mòdul comú de 120 hores i un mòdul específic de 30 hores, que pot ser en resolució de conflictes en l’àmbit de les organitzacions (sanitàries, educatives, etc.) o bé en resolució de conflictes en l’àmbit empresarial. El postgrau està organitzat en col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i compta amb el suport del Col·legi d’Advocats d’Andorra. Les preinscripcions estan obertes fins al 16 d’octubre.