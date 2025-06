El 2024 es va tancar amb 2.517 ajuts actius destinats al lloguer d’habitatge

Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

Durant el 2024 s’han prorrogat 1.445 ajuts de la convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges de 2022, amb un pressupost compromès de 3.496.141,08 €. A més, també s’han prorrogat 745 ajuts per a l’habitatge flexibilitzat de 2022 i de 2023, amb un import compromès d’1.511.871,71 €. Si a aquestes pròrrogues se’ls hi sumen els 327 nous ajuts per a l’habitatge flexibilitzat que s’han aprovat aquest any 2024, amb un import compromès de 525.764,10 €, s’obté que, en total, l’any 2024 hi ha actius 2.517 ajuts destinats al lloguer de l’habitatge, amb un pressupost total compromès de 5.533.776,89 €.

Cal mencionar que al llarg de l’any 2024 també s’han atorgat un total de 547 ajuts econòmics ocasionals en concepte “Art.18: Accés a l’habitatge i al seu manteniment” per un import de 923.967,13 €.

El nombre de sol·licituds de l’ajut a l’habitatge de lloguer per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania presentades durant el 2024 ha estat de 464. D’aquestes, el 70,5% han estat resoltes favorablement i el 29,5% de forma desfavorable.

El 26,3% de les sol·licituds favorables provenen del col·lectiu de les persones grans, el 20,5% de les famílies monoparentals, el 7,3% dels joves i el 5,2% de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 37,9% dels ajuts. Segons el sexe del sol·licitant, gairebé dues terceres parts són dones (65,4%).

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 64,2%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos econòmics.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,47% del total de la despesa de Govern i, al seu torn, representa el 0,10% del PIB, dades que signifiquen una disminució de 0,005 punts i de 0,09 punts en comparació amb l’any anterior, respectivament.