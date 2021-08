Aragonès trasllada a les comarques pirinenques “la voluntat de diàleg permanent”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha fet aquest dijous la primera jornada de la seva visita institucional a les comarques pirinenques, i que continua aquest divendres. El cap de l’Executiu s’ha traslladat a la Pobla de Segur; Sort; Llavorsí; Guingueta d’Àneu i Esterri d’Àneu, on s’ha reunit amb representants de diferents sectors amb els quals ha analitzat la situació d’aquestes comarques.

La visita de Pere Aragonès ha començat a la Pobla de Segur, on, acompanyat de l’alcalde, Marc Baró, i del delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha fet un recorregut per diferents indrets del municipi, per tal de conèixer de primera mà els projectes que s’hi estan duent a terme. El president ha expressat a l’alcalde la seva voluntat “com a president de Catalunya, de ser sempre al vostre costat per a tots els reptes de futur del municipi i del conjunt del Pallars”.

“Vivim moments de reconstrucció econòmica, social i emocional després d’una pandèmia que, tot i que es resisteix a ser vençuda completament, ja comencem a deixar enrere”, ha dit el president durant la visita a l’Ajuntament de la Pobla de Segur. I ha afegit: “Tenim l’oportunitat de construir junts un país lliure, just, verd, feminista i equilibrat territorialment. Amb l’esforç de tots ho farem possible”.

Després, el president Aragonès s’ha traslladat a Sort, on ha visitat el consistori, essent rebut per l’alcalde, Baldo Farré, i la resta de membres del consistori, i ha fet un recorregut pels carrers del municipi.

A la capital del Pallars Sobirà, el cap de l’Executiu s’ha reunit també amb el consell d’alcaldes d’aquesta comarca, que li han transmès els reptes i les necessitats del territori. Pere Aragonès ha traslladat als alcaldes “la voluntat de diàleg permanent amb els municipis” per part del Govern. “Els Pirineus, bressol històric de Catalunya, té un gran futur si treballem col·lectivament totes les administracions” ha assegurat el president; i s’ha mostrat convençut que “tenim l’oportunitat de construir un futur de prosperitat compartida per a tota Catalunya”. A Sort, el cap de l’Executiu s’ha reunit així mateix amb el president del Consell Comarcal, Carles Isus.

Ja a la tarda de dijous, Pere Aragonès s’ha desplaçat fins a l’Ajuntament de Llavorsí, on s’ha reunit amb l’alcalde, Josep Vidal, i la resta de regidors. Al Llibre d’Honor del consistori, el president ha insistit en la voluntat del govern de Catalunya “de treballar per dotar de serveis adequats els municipis pallaresos i per promoure el seu desenvolupament”, tasca per la qual, ha dit, “comptem amb el suport de la gent de Llavorsí”.

En aquest municipi, el president ha visitat també la seu administrativa del Parc Natural de l’Alt Pirineu, on el seu director, Marc Garriga, li ha explicat les accions que s’hi duen a terme en aquest espai natural. El president i el director han fet posteriorment una visita a la Mollera d’Escalarre, al si del Parc Natura de l’Alt Pirineu. Han acompanyat el cap del Govern durant aquesta passejada l’alcalde de Guingueta d’Àneu, Jordi Palle, i el d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó, municipis on està ubicada l’esmentada zona natural.

La primera jornada a les comarques pirinenques del president Aragonès ha finalitzat amb la visita a l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu. Aquest divendres, el cap de l’Executiu continua el recorregut a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès.