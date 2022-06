Aragonès: en ocasions les comarques del Pirineu no han estat ben ateses per l’Estat espanyol

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha impartit aquest matí de divendres la conferència inaugural de la 33a Trobada Empresarial al Pirineu, en la qual ha fet referència al conflicte polític “motivat per la incapacitat de l’Estat espanyol de donar resposta a la ciutadania de decidir lliurement el futur del país”. Respecte al dèficit d’inversions a Catalunya, ha assegurat que “l’incompliment reiterat dels darrers anys, amb xifres absolutament inexplicables, són injustificables: ens hi va la competitivitat, l’economia i la qualitat del nostre país”.

Aragonès ha assegurat que “el temps de les paraules ja ha passat. Ara és hora de l’execució i dels compliments”. Davant l’empresariat català i entenent el sentiment que en ocasions les comarques del Pirineu no han estat ben ateses, el president de la Generalitat ha proposat l’impuls d’un pla de desenvolupament dels Pirineus amb objectiu 2030 per evitar-ne el despoblament, diversificar-ne l’economia i impulsar la reindustrialització verda i digital amb l’impuls de l’hidrogen verd, una de les energies de futur.

Un pla, ha destacat, que vagi “més enllà de legislatures per arribar al 2030 amb un desenvolupament econòmic i social amb millors condicions de les actuals” i ha posat com a exemple de l’ambició transformadora del Govern el desplegament dels serveis territorials de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.

De la seva banda, Josep Serveto, president de la Trobada Empresarial al Pirineu, ha explicat que la cimera va néixer amb l’objectiu de “proporcionar un altaveu als reptes econòmics, socials i geopolítics d´actualitat i més rellevants”, abordant al llarg de les jornades els reptes i desafiaments als quals ha de fer front el teixit empresarial. “Per això, enguany la innovació i la sostenibilitat han de tenir un lloc destacat, perquè no es pot entendre que una empresa que aspiri a créixer no incorpori aquests dos conceptes en l´ADN de la seva organització”, ha remarcat.

Així mateix, l’alcalde de La Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha aprofitat per oferir una mirada autocrítica cap a les institucions i les ha instat a “ajudar al teixit empresarial per garantir un retorn clau per al progrés del territori i la societat en general”. L’alcalde ha reiterat el valor d’acollir un esdeveniment de referència com la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d’Urgell expressant la voluntat que aquesta col·laboració perduri.

Els Jocs d’Olímpics d’Hivern, una oportunitat de país

Respecte a la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern el 2030, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès ha remarcat que “cal comptar amb la ciutadania d’aquestes comarques, oferint-los la capacitat de decidir lliurement sobre l’oportunitat de celebrar-lo”. El president ha ressaltat que la celebració d’aquesta cita esportiva “contribuirà al desenvolupament i progrés del territori, amb infraestructures sostenibles i necessàries per a aquestes comarques que suposin una millora per a la ciutadania”.

Aragonès s’ha mostrat convençut que “és una oportunitat per al territori que no podem deixar escapar, i també per a tota Catalunya”. Ha subratllat que “estem preparats per organitzar-los i per presentar un projecte sostenible”. A més, ha afegit que la col·laboració amb el Comitè Olímpic Espanyol ha estat honesta i s’ha mostrat confiat que així seguirà essent.