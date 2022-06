El Comú d’Escaldes fa retirar el panell informatiu de Fiter i Rossell per a dignificar l’avinguda

El Departament de Mobilitat, a petició del comú d’Escaldes, ha retirat el panell informatiu ubicat a l’avinguda Fiter i Rossell, a l’alçada del Centre social i recreatiu de Fiter i Rossell, La llanterna. Amb això, segons fonts comunals, es vol dignificar el barri donant una imatge més urbana i agradable de la zona, fugint de la sensació de carretera que oferia fins ara.

A més, la retirada del panell informatiu permetrà alliberar espai a la voravia, facilitant el pas dels vianants i oferirà més visibilitat a l’edifici comunal que hi ha just en aquest punt. El panell informatiu que s’ha retirat es preveu reubicar-lo ara a la sortida d’Escaldes-Engordany en direcció a la Massana, just abans de la rotonda.