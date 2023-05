Aquests són els “escollits” d’Espot per al nou mandat

Espot anunciant el seu nou cartipàs al Govern (SFGA)

Xavier Espot Zamora ha pres possessió del càrrec de Cap de Govern aquest dilluns al migdia, després de l’acte de jurament a la Constitució. L’acte oficial s’ha celebrat a l’hemicicle de la Casa de la Vall i ha estat presidit pel síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, i en presència de tots els consellers generals, així com les principals autoritats del país.

El recent nomenat cap de Govern ha manifestat el nou Executiu “es posarà a treballar per a desplegar el programa que va rebre l’aval de la Cambra i de la ciutadania”, posant especial èmfasi als pactes d’Estat i al consens al tomb de les grans línies polítiques que marcaran la legislatura que ara s’inicia.

Posteriorment, Espot ha comparegut davant de la premsa per a anunciar la configuració de l’equip de Govern de la novena legislatura. En aquest sentit, ha explicat la decisió de nomenar un total d’onze ministres, sense esgotar el màxim permès per llei, i que el conjunt de l’equip de l’Executiu és totalment paritari en qüestió de gènere. D’aquesta manera, la configuració del nou Govern que queda determinat en l’ordre protocol·lari següent:

– Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge: Conxita Marsol Riart.

– Ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats: Ladislau Baró Solà.

– Ministre de Turisme i Comerç: Jordi Torres Falcó.

– Ministre de Finances: Ramon Lladós Bernaus.

– Ministra d’Afers Exteriors: Imma Tor Faus.

– Ministra de Justícia i Interior: Ester Molné Soldevila.

– Ministre de Territori i Urbanisme: Raul Ferré Bonet.

– Ministra d’Afers Socials i Funció Pública: Trinitat Marín González.

– Ministra de Salut: Helena Mas Santuré.

– Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern: Guillem Casal Font.

– Ministra de Cultura, Joventut i Esports: Mònica Bonell Tuset.







L’equip del cap de Govern es completa amb tres secretaris d’Estat:

– Secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea: Landry Riba Mandicó.

– Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat: David Forné Massoni.

– Secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions: Marc Rossell Soler.

Així mateix, Espot ha informat també de la voluntat d’impulsar la creació de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, de la qual encara no ha detallat la persona titular.

Ester Fenoll Garcia serà la Secretària General del Govern, Silvia Calvó Armengol, la cap del Gabinet del cap de Govern, i Maria Marina Amat la cap de Protocol del Govern.

El jurament del nou Govern es durà a terme el pròxim dimecres, 17 de maig, al voltant de les 12 hores, a la sala d’Exposicions del Govern situada al Parc Central d’Andorra la Vella.





Primera trobada amb el copríncep episcopal

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà aquest dilluns fins al Palau Episcopal per a mantenir la primera reunió amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. La trobada, de caràcter cordial, tindrà lloc després que Espot hagi pres posició del càrrec com a màxim representant de l’Executiu. Durant la reunió el cap de Govern comentarà amb el copríncep les prioritats del nou mandat així com els reptes que ha d’encarar el país.