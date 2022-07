Edgar Montellà, guanyador absolut a Alp i Gerard de la Casa, segon entre els Turismes

Edgar Montellà (Silver Car S3) ha estat el vencedor absolut de la XI Licitada a Alp, després de decantar a favor seu una espectacular lluita amb Antoni Arrufat (Silver Car S3) i el més ràpid de la categoria turismes, Jordi Gaig (Porsche GT3R).

Entre els turismes, Gerard de la Casa (Ford Festa WRX) ha demostrat estar, en cada prova, molt més a gust al volant del Fiesta i, això, el porta a situar-se cada vegada més a prop dels Porsche. A Alp, va quedar a 2”358 de Gaig, però va superar a Joan Salvans (Porsche GT3 997) per 1”5.

En l’aspecte climatològic, el termòmetre va pujar més que en altres ocasions a Alp

Els organitzadors de l’esdeveniment (Vlineorg) han confiat una vegada més en el recorregut de sempre. És a dir, La carretera GI-400 com a escenari, en concret amb sortida en el PK.18,400 i arribada en el PK.12,550. En total 6,15 km de recorregut, amb un desnivell de 417 metres, un pendent mitjà del 6,70% i un pendent màxim del 9,5%.

El sol lluïa amb força durant tota la jornada, els aficionats que s’han concentrat en el traçat han ocupat les poques ombres que hi ha en el recorregut. Sort va haver-hi, en iniciar-se la tarda, d’una brisa que, malgrat no ser d’aire fresc, va ajudar a resistir la sufocant calor que va acompanyar als presents en l’esmentat escenari.

Entre els CM, Montellà continua guanyant a Catalunya

Edgar Montellà (Silver Car S3) va ser el protagonista d’una excel·lent actuació en una Licitada a Alp marcada per les altes temperatures. El pilot d’Encamp va arribar a la localitat de la Cerdanya amb l’objectiu de plantar cara als Porsche, l’any passat Jordi Gaig va ser el guanyador absolut, i va aconseguir ser l’únic pilot capaç de baixar de 3’10”, i ho va fer en les dues pujades vàlides per a la classificació final.

Així doncs, en aquesta ocasió Montellà va encapçalar la classificació absoluta amb un millor crono de 3’08”012, seguit d’Antoni Arrufat (Siver Car S3) a 2”303, i Jordi Gaig (Porsche GT3R) a 2”820.

Edgar va protagonitzar una jornada de menys a més que li va portar a un triomf molt treballat, no sols per la presència de Gaig. El seu company de marca, Arrufat, també va estar a un nivell molt alt. El pilot de EMmotorsport poc abans de pujar al podi comentava “hem començat bé, però no prou per a superar als rivals a batre.

Després de cada màniga, seguia afegint Edgar, “hem fet canvis (excel·lent el treball del meu pare i del meu germà en la mecànica del Silver) que al final ens han portat al triomf. Cal esmentar que ha sortit un crono espectacular”.

Montellà, se la va jugar el tot pel tot, però sempre tenint molt present que en un parell de dies iniciava un llarg desplaçament a Galícia, en concret a Chantada, per a disputar la cita gallega del Campionat d’Espanya (CEM): “És evident que qualsevol contratemps a Alp hagués posat en perill la nostra participació en la localitat gallega. Així doncs, doblement satisfet perquè a més d’aconseguir el triomf tenim la mecànica intacta”.

Turismes: Gerard de la Casa, molt prop del triomf a Alp

“Cada vegada estem més prop de superar als Porsche i això motiva a continuar millorant en cada pujada”, comentava Gerard de la Casa (Ford Festa WRX) una vegada finalitzada la seva participació a Alp, en la qual, només va perdre temps respecte a Gaig i el seu duel particular amb els vehicles de la marca de Stuttgart.

El pilot de Gedith Center comenta els problemes inicials: “en la primera pujada d’entrenament vam fer just 1 km, quan el Fiesta es va quedar sense accelerador. En l’assistència es va poder localitzar i solucionar amb rapidesa el problema. Sortint a la segona d’entrenaments, vam fer algun quilòmetre més, però els problemes van tornar a aparèixer. A partir de la reparació, tot va quedar en ordre i vam poder seguir la competició amb normalitat”. Gerard de la Casa lamentava el fet d’haver-se perdut les dues passades inicials per la part de a dalt de la pujada”.