Aquest Sant Jordi la Seu d’Urgell podrà escoltar contes des del balcó

El 23 d’abril, escolta contes des del balcó, iniciativa de les Àrees d’Infància i Joventut de l’Ajuntament urgellenc, té com a objectiu distreure d’una manera divertida als més xics de les famílies urgellenques en un Sant Jordi que ens toca a tots quedar-nos a casa.

Aquesta activitat anirà a càrrec dels joves alturgellencs Ivan Caro i Joel Pla, que ompliran de contes aquest pròxim dijous 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

Al respecte, la regidora d’Infància, Núria Tomàs, explica que “els contes al carrer és una proposta per donar un toc festiu i cultural a la vegada per Sant Jordi. Va dirigit als infants de la Seu però segur que podrem enviar un missatge d’alegria a la resta de la població”.

Contes al carrer per escoltar des del balcó

Els dos artistes s’arribaran fins a diferents espais de la ciutat per fer una crida als infants perquè surtin als balcons i finestres per a escoltar els contes que explicaran des del carrer. Aquesta vol ser una activitat molt participativa en la que els infants gaudeixin al màxim.

L’horari de Contes al carrer per escoltar des del balcó serà de 10.30 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores.

Els punts per on passaran Ivan Caro i Joel Pla són:

– Plaça Joan Sansa (escenari)

– Plaça Europa

– Plaça del Carmen

– Plaça del Camp del Codina

– Plaça Patalin

– Plaça del Poble Sec

– Plaça de Castellciutat

– Horta del Valira-Guillem de Plandolit

– C/ Regència Urgell

– Av. Salòria bifurcació amb Bisbe Iglesias Navarri

– Av. Salòria bifurcació amb C/ de l’Orri

– Av. Salòria bifurcació amb C/ Joaquim Viola

– C/ Mare Janer

– Av. Guillem Graell (alçada Centre Esportiu Estquitx)

– C/ Major amb Fra Andreu Capella

Contes per RàdioSeu

A més a més, per tal que cap infant de la Seu es quedi sense escoltar els seus contes, a les 12.30 hores i a les 18.30 hores s’emetran per RàdioSeu i, a més a més, es publicaran vídeos dels contes a través del facebook de Ràdio Seu.

Val a dir que l’Ajuntament de la Seu és conscient que és impossible que els dos joves artistes puguin passar per tots els carrers de la ciutat. Per aquest motiu s’estan preparant diferents actuacions d’animació per la Seu en els propers dies per intentar arribar a tots els infants.

Al respecte, també s’anima a aprofitar les possibilitats que ofereixen les xarxes per poder seguir també aquest tipus d’espectacles des del confinament.