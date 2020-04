La Fundació Sant Hospital de la Seu rep dos respiradors

La Fundació Sant Hospital de la Seu compta des d’aquest dimarts amb dos respiradors de campanya Leitat 1 per a assistència a pacients amb la COVID-19. Els aparells són fruit de l’aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP i Leitat (Tecnio) juntament amb el CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

La FSH ha donat les gràcies a la iniciativa publicoprivada que ha fet possible el material sanitari. Es tracta d’un respirador robust i compacte format per peces impreses en 3D amb la tecnologia d’HP Multijet Fusion (MJF) i dissenyades per ser industrialment escalables, de manera que es pugui arribar a una producció diària de 50 unitats, a un cost 10 vegades inferior al d’un respirador convencional.

Pacient sospitosa de coronavirus procedent de la Llar de Sant Josep

Pel que fa al balanç diari, al centre mèdic urgellenc hi ha 4 pacients ingressats confirmats de COVID-19 i 2 pendents de diagnòstic. Durant la jornada no s’ha donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat. El president de la FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, també ha informat que aquest dilluns va ingressar una pacient amb clínica sospitosa procedent de la Llar de Sant Josep, que està a l’espera del resultat. De moment s’ha realitzat la PCR als treballadors i els contactes, que estan aïllats. En funció dels resultats, s’estudiarà com procedir. “És evidentment una mala notícia”, ha destacat Fàbrega.

A casa hi ha aïllades 211 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 94 sospites i hi ha 74 contactes sense símptomes. Ja s’han donat d’alta 89 persones. En el balanç d’acumulats, s’ha aïllat 43 casos positius, 125 sospites i 132 contactes.

Dades a l’Alt Pirineu i Aran

Els casos de coronavirus confirmats per prova diagnòstica a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran és de 302, mentre que els casos sospitosos són 613. Els diagnosticats a residències és de 72 i els casos sospitosos, 49. Pel que fa a les morts, es mantenen en la xifra d’aquest dilluns i són 30, mentre que les altes ascendeixen a 156 des que va iniciar-se la pandèmia.

Dades de COVID-19

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 44.793 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha un total de 77.311 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.080 persones. Des de l’inici de l’epidèmia fins ara, un total de 3.307 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 1.058. A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.158 són professionals sanitaris, mentre que 5.889 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 23.891 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 8.306 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 14.041 són casos sospitosos.