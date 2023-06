Aquest és el programa per a la Festa de la parròquia d’Escaldes

Presentació de la Festa de la parròquia a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza un reguitzell d’activitats per a celebrar la Festa de la Parròquia que tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de juny. L’efemèride serveix per a festejar el 45è aniversari d’Escaldes-Engordany, parròquia que naixia un 14 de juny del 1978.

El tret de sortida de la festa es donarà dissabte, 17 de juny, a les 12 hores, a la Plaça Coprínceps, amb un concert de la Grossband i la Brass The Gitano Band. Precisament, aquesta darrera formació serà la que animarà amb música la cercavila que es passejarà per l’avinguda Carlemany a partir de les 18 hores. A les 20 hores, l’Església de Sant Pere Màrtir acollirà el concert de la Coral d’Escaldes-Engordany i la jornada finalitzarà amb un ball de nit organitzat per l’Associació Balland que tindrà lloc a la sala del Prat del Roure. El preu de l’entrada serà de 10 euros.

La festa de la parròquia continuarà diumenge 18 de juny amb activitats durant tota la jornada. A partir de les 10.30 hores, a l’aparcament del Puader, els més petits realitzaran jocs d’aigua en què aprendran a fer un ús responsable d’aquesta. Alhora, també podran jugar dins el circuit de circulació viària tot aprenent les normes bàsiques i senyals de circulació i compartiran moments amb efectius del Cos de Bombers que s’hi desplaçaran amb un camió, els agents de la Policia canina i integrants de la Creu Roja.

En el mateix indret hi haurà instal·lat el Fargo, l’autobús més antic del país. Aquesta és la primera vegada que el Fargo s’exposa al públic i una bona oportunitat per a fer-se una foto junt amb el vehicle. Les mateixes activitats a l’aparcament del Puader es reprendran a partir de les 16 hores.

El parc de la Mola prendrà el seu protagonisme a les 13 hores de diumenge amb l’actuació de l’Esbart Santa Anna que donarà pas a la tradicional arrossada popular de muntanya. El preu per tiquet serà de 5 euros que inclou, a més de l’arròs, el plat commemoratiu de la jornada, pa, aigua, vi i gelat. Els tiquets ja es poden adquirir al servei de Tràmits del Comú, a la llar de jubilats i a l’oficina de turisme de la Plaça Santa Anna. També es podran comprar al mateix dia de l’arrossada popular. Es tracta del mateix preu de l’any passat.

A partir de les 15.30 hores, al mateix parc de la Mola, el ritme agafarà el seu protagonisme amb l’actuació de La Sonsoni, formació que oferirà música tradicional i danses de l’Alt Pirineu al so de l’acordió diatònic i del violí. A les 17 hores serà el torn de The Scarlett Brotherhood que posarà el punt final a la Festa de la parròquia.