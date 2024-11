Andorra acollirà la trobada anual d’una xarxa internacional d’ecosistemes oberts d’innovació de 163 membres

La trobada, a Andorra, se celebrarà al setembre de 2025 (AR+I)

Andorra acollirà el congrés anual d’ENoLL (European Network of Living Labs) al setembre de 2025, després que Andorra Recerca i Innovació (AR+I) presentés la candidatura corresponent, com a membre d’aquesta xarxa internacional d’ecosistemes oberts d’innovació, a través de l’Andorra Living Lab. L’anunci s’ha fet durant el darrer certamen celebrat a final de setembre a Romania.

Fa dos anys que l’Andorra Living Lab d’AR+I va ser certificat per aquesta xarxa internacional, i es vol aprofitar l’esdeveniment de l’any vinent per a presentar, com a amfitrions, el primer i únic laboratori de testatge d’Europa que permet explorar, co-crear, experimentar i testejar tecnologies en un entorn real a escala país.

ENoLL actualment representa 37 països, entre els quals hi ha 163 living labs actius d’arreu del mon que faciliten l’intercanvi de coneixement i influeixen el l’impuls de polítiques públiques de diferents entorns a nivell europeu, ja que permeten testejar-les.

Els Open Living Lab Days, se celebraran el setembre de 2025 a Andorra i permetran la interacció dels diferents agents i membres que representen la quàdruple hèlix (ciutadania, sector públic, sector privat i món acadèmic) a través de conferències, taules de discussions i visites a diferents ubicacions clau del país que permeten aquest intercanvi de coneixement.