Aquest dissabte és el darrer dia per a poder participar al 7è Concurs d’obra gràfica

Avui és el darrer dia per a poder participar al 7è concurs d’obra gràfica que organitzen conjuntament la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i el Museu Carmen Thyssen Andorra. El disseny guanyador s’imprimirà a una tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Al concurs hi pot participar qualsevol persona que resideixi a Andorra.

El període per a presentar-se al concurs finalitza avui, dia 19 de novembre i també es pot participar des de les llars. Les mides del dibuix han de ser de 19 cm de llarg per 8 cm d’alçada, en paper sobre un fons blanc o en format digital. Les obres es poden lliurar al Museu Carmen Thyssen Andorra en horari d’obertura, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça comunicacio@fprivadameritxell.ad.

Per consultar les bases fes click aquí!