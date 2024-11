Escaldes promou el benestar emocional dels joves amb xerrades gratuïtes sobre temàtiques d’interès

Adolescents utilitzant el mòbil de forma compulsiva (arxiu)

El departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa les Xerrades de benestar emocional amb CAPSI, el Centre Andorrà de Psicologia. La iniciativa vol promoure el benestar emocional dels adolescents i joves d’entre 12 i 17 anys sota la supervisió de professionals. Totes les sessions programades, que s’allargaran fins el 10 d’abril de 2025, tenen l’objectiu de donar eines i coneixements als interessats sobre diferents aspectes emocionals i socials que afecten el seu dia a dia.

D’aquí que les trobades cobreixin una varietat de temàtiques, com ara, estratègies de regulació de conflictes, consells per a un ús saludable de les pantalles i la importància de tenir una sexualitat saludable i segura, entre altres. Cal afegir que en alguna de les xerrades es convida a les mares i pares per tal de fer dinàmiques conjuntes.

La pròxima sessió programada tindrà com a tema central la sexualitat segura (5 de desembre). La xerrada busca que els joves aprenguin a identificar els mites més comuns sobre la sexualitat i com la comunicació oberta sobre els límits i desitjos ajuda a gaudir de relacions més satisfactòries.

Les xerrades es reprendran el 2025 amb l’efecte de les pantalles (16 de gener), que tindrà per objectiu fer reflexionar als interessats sobre l’impacte de les tecnologies digitals en la seva salut mental i proporcionar eines per a gestionar l’ús de les pantalles i fomentar hàbits digitals saludables.

Seguint en aquesta mateixa línia, també es dedicarà una sessió a les xarxes socials i el seu bon ús en companyia de la família (6 de febrer) per a facilitar una comprensió compartida entre pares i fills sobre l’ús de les xarxes socials. També la comunicació entre pares i fills (6 de març) serà una temàtica a tractar amb l’objectiu d’enfortir el vincle familiar a través d’una comunicació més propera i positiva i en què el treball serà recíproc. La darrera sessió (10 d’abril) servirà per fer un repàs i resoldre dubtes dels temes sorgits al llarg de totes les trobades.

Totes les sessions es duran a terme a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany, a les 18.30h i tindran un aforament màxim de 15 persones. És per això que a partir d’aquest mateix dilluns ja es podran fer les inscripcions prèvies a través de la pàgina web del Comú. Les sessions són gratuïtes.