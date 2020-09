Aprovat el reglament que simplifica el pagament de l’IGI de les mercaderies importades

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars. Un text que té la voluntat de simplificar el procediment per a la declaració de mercaderies de particulars en el moment de la seva importació. Únicament podran adherir-se a aquest procés simplificat les mercaderies destinades a l’ús personal.

El Reglament recull la possibilitat de declarar el material mitjançant una declaració verbal, que haurà d’anar acompanyada obligatòriament d’una factura o document equivalent que permeti la identificació de la mercaderia, l’expedidor, la quantitat i el seu valor. El pagament de l’IGI és obligatori quan se superen les franquícies estipulades.

Segons ha explicat Jover, no només s’ha simplificat el tràmit per tal de fer-lo més fàcil per als declarants, sinó que “el procediment es podrà dur a terme les 24 hores del dia tots els dies de la setmana als despatxos de la duana fronterers, així com també en els horaris d’obertura dels despatxos de correus habilitats”. Així, si un declarant presenta la factura a la duana, l’import podrà ser liquidat en el mateix moment i rebrà la declaració i la liquidació com a comprovant de l’acció.

Pel que fa a les franquícies, el ministre de Finances ha recordat que aquestes canvien en funció de si els viatgers han pagat els impostos de fiscalitat interna del país de procedència o si s’han beneficiat d’algun retorn –tax free–. D’aquesta manera, si el declarant no ha demanat el retorn a l’exportació, la franquícia del valor global dels béns no pot excedir els 900 euros. Si per contra s’ha beneficiat del tax free, la franquícia és de 300 euros per als majors de 15 anys i 150 per als menors d’aquesta edat.