Presentat el llibre ‘Sant Miquel d’Engolasters, l’arcàngel de les muntanyes’

A l’església de Sant Miquel d’Engolasters s’hi va conservar in situ, fins a l’any 1921, un conjunt pictòric d’estil romànic en què es podia veure un Crist en majestat envoltat del tetramorf i alguns dels dotze apòstols. D’entre aquestes figures n’hi ha una que és especial d’aquesta església.

Cristina Tarradellas, en el seu nou estudi, publicat sota el nom de ‘Sant Miquel d’Engolasters, l’àngel de les muntanyes’, 2021 (UB), renova la recerca existent sobre aquest cicle pictòric i la seva iconografia i posa en relleu la importància del comitent davant de l’artífex de l’obra en l’aplicació dels programes simbòlics en la pintura mural. “És interessant perquè dona una visió nova i més aprofundida, explica el perquè està en aquest indret l’església de Sant Miquel analitzant de manera conjunta l’arquitectura i la pintura”, ha explicat Tarradellas en declaracions a la premsa.

Per tal de poder conèixer amb més profunditat la nova obra, el Ministeri de Cultura i Esports i el comú d’Escaldes-Engordany han organitzat aquest dijous una presentació de la publicació a la mateixa església de Sant Miquel d’Engolasters. En el mateix lloc on es fa referència l’obra, l’autora ha ofert quatre visites guiades on ha pogut exposar les seves investigacions.