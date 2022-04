Aprovada per unanimitat la llei que prohibeix l’ostentació de símbols religiosos a l’Escola Andorrana

Consens i unanimitat en l’aprovació de la modificació legislativa que prohibeix els símbols i signes religiosos ostentosos a l’Escola Andorrana. El text definitiu inclou la proposta del grup socialdemòcrata de crear una alternativa d’ensenyament a la religió catòlica.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha dit: “El context educatiu ha de fomentar la formació integral dels infants i adolescents d’acord amb la seva edat i les condicions de maduresa, preservant-los d’elements diferenciadors que poden condicionar el procés formatiu a l’hora de formar-se opinions i desenvolupar pensaments.”

Per la seva part, la presidenta suplent grup socialdemòcrata, Judith Salazar, ha dit: “la religió ha de formar part de l’esfera privada de les persones. En l’àmbit públic hem de ser curosos per tal que aquesta religió no pugui esdevenir un motiu de discriminació.”

L’hemicicle també ha aprovat, amb el vot en contra dels socialdemòcrates, la modificació de la llei qualificada d’immigració que flexibilitza els requisits de les quotes perquè els temporers d’hivern de l’hoteleria i la restauració puguin treballar també a l’estiu.

Terceravia alerta que malgrat que sembli una solució a curt termini, aquestes polítiques provoquen la baixada de la qualitat del servei i ofega petits negocis familiars. El PS reitera la voluntat d’eliminar els requisits perquè es puguin establir contractes indefinits, una proposta rebutjada per la majoria.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell , ha declarat: “Si aprovéssim la seva esmena, 3.500 persones es podrien acollir a aquesta nova normativa. Com sabem que aquest nombre de persones és el que necessita el mercat en aquest moment? Vostès han fet algun estudi?”

La presidenta suplent grup socialdemòcrata, Judith Salazar: “Li he de dir que si es queden amb un contracte de treball serà que fan falta. Entenc que no hi ha cap empresari que vulgui donar treball a algú que no li fa falta.”

El president suplent grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Joan Carles Camp, ha dit: “Aquestes polítiques comercials agressives han acabat amb la pràctica amb els petits negocis familiars del sector de la restauració i l’hoteleria”.

La cambra també ha donat suport al procediment contenciós administratiu que pretén modernitzar i corregir l’actual normativa, que té més de trenta anys, i tenir en compte la nova realitat del procediment civil.

També ha ratificat per assentiment el Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia i ha autoritzat la cessió de l’ús d’un terreny del Govern d’uns 35 metres quadrats perquè el comú de Sant Julià de Lòria l’utilitzi d’accés a la nova deixalleria comunal.