Andorra defensa les seves particularitats en l’acord d’associació en la trobada amb l’EFTA

El Govern acull els membres del Consell de la UE del Grup EFTA a Andorra entre aquest dijous i demà divendres amb l’objectiu d’oferir una visió transversal de la realitat andorrana des de la perspectiva econòmica, política i social. Durant les dues jornades de treball podran aproximar-se a l’actualitat d’Andorra i a les perspectives que ofereix l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i conèixer i tenir contacte amb els diferents organismes i institucions així com actors polítics, econòmics i socials.

La jornada de treball ha començat amb una visita a l’Espai Columba on l’historiador i escriptor andorrà, Albert Villaró ha introduït als delegats la història d’Andorra i de les seves institucions des de l’època medieval, moderna i contemporània fins a la Nova Reforma, l’etapa preconstitucional i l’aprovació de la Constitució o Ponent: Albert Villaró.

En acabar l’exposició històrica s’han traslladat fins a la població de Pal, al Coll de la Botella, on l’economista i exministre Gilbert Saboya, ha exposat als membres del Consell de la UE del Grup EFTA l’evolució d’Andorra en les darreres dècades des de la perspectiva econòmica, fiscal i financera i el repte que significa l’Acord d’Associació a l’hora de competir en el mercat interior salvaguardant les particularitats d’Andorra.

A continuació, els secretaris d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba i d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, han presidit una taula rodona on han relatat quina ha estat la relació d’Andorra amb la Unió Europea en els darrers 30 anys, des de l’acord duaner fins al procés d’obertura econòmica i d’homologació fiscal. Els secretaris d’Estat han exposat com Andorra ha anat adaptant els estàndards europeus i com l’aproximació a la UE ha significat una pas endavant significatiu en la competitivitat dels sectors.

La darrera taula rodona de la jornada ha estat dedicada a presentar les polítiques d’immigració, així com el sistema educatiu, social i sanitari amb les intervencions de la jurista assessora del Ministeri de Justícia i Interior. Liliana Ranaldi, el director del departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Josep Areny, la tècnica del Departament d’Afers socials i Joventut, Christel Codina i de l’assessora tècnica del Departament de Salut, Cristina Vilanova. Aquest segment ha servit per exposar la inclusivitat de les polítiques andorranes i la necessitat de treballar amb certa previsibilitat per garantir el bon funcionament del sistema sanitari, educatiu i social del país, subratllant la necessitat de disposar de mecanismes lligats a les polítiques d’immigració que permetin preveure els moviments de persones.

Durant tota la jornada els representants del Grup EFTA, han pogut plantejar als experts que han intervingut en les diferents taules les qüestions i inquietuds que s’han anat plantejant sobre cada temàtica.

Aquest vespre, el cap de Govern, Xavier Espot, oferirà un sopar als delegats desplaçats a Andorra on es trobaran amb els representants de l’Acord Polític així com amb diferents representants socioeconòmics del país.

El Grup EFTA del Consell de la Unió Europea

El Consell de la Unió Europea és la institució que representa els estats membres. Els ministres dels estats membres de la UE es reuneixen periòdicament, en el sí del Consell, en vàries formacions segons la temàtica a tractar (ex: Afers Generals, Afers Econòmics i Financers, Medi Ambient, Afers Exteriors, etc.) per adoptar la legislació UE i coordinar les polítiques de la UE.

El Grup EFTA (o EFTA working party, en anglès) és un grup de treball del Consell, en el qual estan representats els estats membres i es discuteixen els temes abans d’elevar-los al nivell dels Representants Permanents (ambaixadors dels estats membres) i dels Ministres. Aquest grup s’encarrega en particular de la cooperació amb l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i també segueix les relacions amb l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA en les seves sigles en anglès).

El Grup EFTA tracta a més, els diferents aspectes de les relacions bilaterals amb Noruega , Islàndia, Liechtenstein, Suïssa, Andorra, Mònaco i San Marino.

El 16 de desembre del 2014, el Consell de la UE va adoptar el mandat adreçat a la Comissió Europea per a la negociació d’un o diversos Acords d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino, i serà el Consell de la UE el que adoptarà la decisió final relativa a la conclusió de l’Acord d’Associació.

Els membres del Grup EFTA segueixen aquestes negociacions. L’equip negociador de la UE informa periòdicament al Grup EFTA de com evolucionen les negociacions.

Actualment, la presidència rotatòria del Consell de la UE l’ostenta França. Aquest fet, juntament amb la futura presidència espanyola, que tindrà lloc durant el segon semestre 2023, suposen per Andorra una finestra d’oportunitat per avançar de forma significativa en la negociació de l’Acord d’associació.