Aprovada per unanimitat la llei que possibilita l’ampliació dels ERTO

El Consell General ha aprovat per unanimitat la modificació de la darrera llei de mesures urgents. Fa possible que es pugui ampliar la plantilla que es pot acollir a una suspensió temporal de contracte de treball, conegudes popularment com a ERTO, i això facilitarà que el Govern demani un suplement de crèdit de 50 milions. Hauria de servir per fer front a les despeses provocades per la pandèmia.