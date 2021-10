Aprovada la creació dels màsters en interpretació musical i en composició musical amb noves tecnologies

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, els títols estatals de màster en interpretació musical i màster en composició musical amb noves tecnologies. La creació d’aquests estudis s’ha fet a proposta de la Humanium International University.

Així, el màster en interpretació musical ha de formar als estudiants perquè siguin capaços d’interpretar amb un alt nivell de qualitat un instrument musical i un repertori específic. També ofereix la possibilitat d’especialitzar-se en diferents gèneres musicals mitjançant la superació d’una o més mencions en música contemporània; clàssica i romàntica; flamenca; espanyola dels segles XIX i XX; popular moderna; jazz; tradicional i folklore; antiga; i sacra.

L’obtenció d’aquest títol ha de permetre als titulats treballar com a intèrpret solista, acompanyant, intèrpret de cambra o en una formació orquestral, coral o de banda; professor de música en diferents nivells educatius i investigador en equips de recerca en un context d’R+D+I, entre altres.

Per la seva banda, el màster en composició musical amb noves tecnologies formarà als alumnes perquè puguin crear música actual amb instruments convencionals, electroacústics i mitjans audiovisuals a través d’eines tècniques i tecnològiques, i dominar les eines i processos informatitzats per a la creació i posada en marxa de projectes musicals i analitzar documents sonors i arxius audiovisuals. En aquest cas, les mencions possibles són en composició contemporània actual i en composició per a mitjans audiovisuals.

Cal recordar que els títols de màster tenen una càrrega de treball de 120 crèdits europeus distribuïts en quatre semestres de 30 crèdits cadascun entre obligatoris, optatius i de lliure elecció. El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.