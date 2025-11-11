S’atorga la nacionalitat andorrana a 426 persones durant el tercer trimestre de 2025

Durant el tercer trimestre de l’any 2025, al Principat d’Andorra, es va atorgar la nacionalitat andorrana a un total de 426 persones. Aquest total es pot desglossar en funció de l’article que sustenta l’adquisició de la nacionalitat, d’acord amb la previsió de la vigent Llei qualificada de la nacionalitat.
De forma resumida, 214 persones van adquirir la nacionalitat amb plenitud de drets polítics i 211 de manera provisional, mentre que només una persona va adquirir la nacionalitat provisional en virtut de les funcions que exerceix.