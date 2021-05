Aposta decidida pel diàleg

La situació en què es troben molts treballadors és delicada, com entenem que també ho és per a molts empresaris, com a conseqüència de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19. Ara bé, això no treu que s’hagin de garantir els drets laborals, al sector públic i al privat. En moments d’adaptació, com els actuals, no podem permetre que se’ns retallin condicions, com pot passar ara amb el teletreball o amb ajustos i retallades de sous, sota el pretext de la pandèmia. I l’1 de maig, el Dia internacional del treball, no podem deixar de recordar-ho i reivindicar-ho.

En aquest sentit, des del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General apostem, com no pot ser d’altra manera i com hem fet sempre, pel diàleg. És una aposta decidida, feta des del convenciment que la via del diàleg és l’única vàlida. Fa uns dies, amb motiu del Dia internacional de la seguretat i la salut en el treball, demanàvem un diàleg tripartit –treballadors, empresaris i Administració– per preparar-nos per al futur, per donar el lloc preeminent que requereixen la seguretat i la salut en general, i en concret a la feina, ja sigui presencial o en modalitat de teletreball, i també per treballar sobre les condicions laborals.

És des d’aquesta visió, des d’aquest convenciment, que com a Sipaag estem negociant les modificacions de la Llei de la funció pública i la del pla de jubilació, unes modificacions que permetran, alhora, assentar unes bases també vàlides per a les relacions laborals del sector privat.

És per això, també, que confiem que el diàleg iniciat en aquest camp no quedi en un foc d’encenalls i serveixi perquè la classe política torni a posar l’atenció en la millora dels drets laborals i de l’Estat del benestar com a condicions indispensables per a la recuperació socioeconòmica del país.

Junta del Sipaag