El Govern obre una nova convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la convocatòria extraordinària per a concedir subvencions per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals. Amb la convocatòria extraordinària el Ministeri recondueix la partida destinada als ajuts a la creació i per a la promoció exterior dels artistes andorrans, que finalment s’ha decidit no convocar.

La concurrència d’aquestes bases, tal com va explicar Riva en roda de premsa, havia quedat posposada fins al maig d’enguany per analitzar quina afectació tenen en aquests projectes les fortes restriccions a la mobilitat encara vigents arreu degudes a la crisi sanitària del SARS-CoV-2. En vista que la situació de la mobilitat no està totalment normalitzada, s’ha decidit finalment no convocar les bases.

Davant el possible cas que hi hagués persones o entitats que esperaven la convocatòria anunciada, el Ministeri ha decidit obrir durant dues setmanes un nou termini per a aquests projectes (reconsiderats a promoció interior) per tal que es puguin valorar juntament amb la resta de propostes, i que la partida pressupostària destinada a projecció exterior s’acumuli a l’import total.

La nova convocatòria, amb un pressupost de 34.000 euros, està oberta per a les disciplines següents: activitats literàries, música, arts audiovisuals i escèniques, que es desenvolupin durant l’any 2021. Així, poden concórrer activitats culturals que fomentin o difonguin la cultura andorrana o projectes de dinamització cultural: festivals, trobades, fires de llibres, concursos i certàmens, cursos, tallers, seminaris, congressos i jornades d’estudi de caràcter nacional.

Els interessants poden descarregar el plec de bases de forma gratuïta des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Tenen temps fins al pròxim 12 de maig.