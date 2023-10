Animals: La importància del seu estat d’ànim

Un gos ben alegre (iStock)

L’estat d’ànim i els diferents canvis sembla que sigui una cosa exclusiva de les persones. No obstant això, no és així. En els animals de companyia també varia. Moltes vegades no se sap què és el que li succeeix a la mascota i la raó pot estar en el seu estat d’ànim. És el cas de gossos i gats sobre els quals, ara, una nova recerca aporta llum.

L’estudi ‘Creences dels propietaris sobre les capacitats emocionals de gossos i gats’ recull els resultats de les preguntes realitzades a 438 propietaris de gossos i gats en relació amb si els gossos i gats poden expressar emocions amb la finalitat de conèixer el comportament. Les qüestions plantejades van estar relacionades amb 22 estats emocionals diferents.

Les respostes van ser clares. Els propietaris van afirmar que els gossos poden sentir més emocions que els gats, a més de poder-les expressar mitjançant diferents conjunts de signes de comportaments. No obstant això, el nombre d’emocions canines apuntades creixia amb l’augment de l’experiència personal del propietari amb els gossos, però va disminuir amb l’increment de l’experiència professional del propietari amb ells.

El qüestionari va incloure sis emocions simples, que es corresponen amb la ira, disgust, alegria, tristesa i sorpresa. També es van contemplar 16 emocions complexes com la diversió, ansietat, avorriment, confusió, curiositat o interès, decepció, vergonya, empatia, frustració, pena, culpa, gelosia, amor o afecte, dolor, anticipació positiva i orgull.

En aquest sentit, l’estudi ha constatat que els propietaris indiquen un catàleg d’emocions més ampli del que s’havia documentat anteriorment. A part, en els habitatges amb gats i gossos junts, també van apuntar emocions secundàries en els gossos a un ritme més alt.

L’estudi és important perquè conèixer de manera correcta l’estat emocional de cada animal és fonamental per a, per exemple, l’èxit de les interaccions entre humans i animals.

En aquest sentit, incideixen en què avaluar les impressions del propietari de la mascota sobre les emocions de gossos i gats és fonamental per a comprendre les interaccions entre humans i animals, podent sorgir problemes si un amo interpreta malament l’estat emocional de la mascota.





Per animalmascota.com