Fa 53 anys l’heroïna s’enduia Janis Joplin

Un 4 d’octubre de 1970, fa 53 anys, moria Janis Joplin, per una sobredosi accidental d’heroïna, a Los Angeles, Califòrnia (Estats Units). Tenia 27 anys. Cantant de blues rock, el seu nom va unit a la generació de l’amor del Sant Francesc de la segona meitat dels anys seixanta. Amb la seva veu profunda, el seu blues i la intensitat de les seves interpretacions, va ser una icona tant al davant de Big Brother and The Holding Company com en solitari.

Va passar pels mítics festivals de Monterry i Woodstock. La vida dura, l’addicció a l’alcohol i l’heroïna va acabar amb ella quan només tenia 27 anys. Queda una obra que és una cosa així com la de la primera estrella femenina del rock; de fet, Joplin és una de les icones bàsiques de la història del rock.





Font: EfeEme.com