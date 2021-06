Animal de bosc, de Joan Margarit

Títol: Animal de bosc

Autor/a: Joan Margarit

Pàgines: 104

Editorial: Edicions Proa

Sinopsi:

Margarit inèdit. Poques setmanes abans de morir, Joan Margarit va deixar enllestits els poemes que componen Animal de bosc, l’obra que Margarit jutjava com “el millor dels meus llibres”. El poeta va escriure amb passió durant els últims anys, aprofitant la mirada nítida que li oferia l’últim tram de la vida.

Vaig coneixent millor cada vegada

el bosc interior on un acaba sol

i amb un convenciment:

comprendre és l’únic que ennobleix.

[Fragment d’Animal de bosc]

Autor/a

Joan Margarit (Sanaüja 1938 – Barcelona 2021). Arquitecte i catedràtic de càlcul d’estructures de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i escriptor. En l’àmbit de la literatura catalana se li van concedir els premis més prestigiosos, com els premis Miquel de Palol i Vicent Andrés Estellés de 1982; La Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona el 1983 i 1985; El Premi Carles Riba de 1985; El Premi de la Crítica Serra d’Or de 1982, 1987 i 2007; El Premi Quima Jaume de Cadaqués el 2007; El Premi Cavall Verd de 2008 i el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, també el 2008. A nivell espanyol, se li va concedir el Premio Nacional de Poesia i el Rosalía de Castro, tots dos el 2008. Tugs in the Fog, la Primera i extensa antologia de la seva obra en anglès, en versió d’Anna Crowe, va obtenir el Poetry Book Society Recommended Translation el 2007. El 2013 se li va concedir a Mèxic el Premio Poetas del Mundo Latino, juntament amb el poeta mexicà José Emilio Pacheco. Premi Cervantes 2019. Va morir a Barcelona el 16 de febrer de 2021.

Font: lacasadellibro