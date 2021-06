El Ford Mustang Mach 1 europeu serà més ràpid del que s’havia anunciat

Tot i que el Ford Mustang Mach gener 2021 va ser presentat el 2020, tant en la seva variant destinada al mercat nord-americà com la que va a arribar als concessionaris europeus, la firma nord-americana no ha revelat fins ara les xifres definitives de rendiment i prestacions d’aquesta nova versió del seu popular esportiu.

Ford va revelar totes les especificacions de les dues variants regionals fa ja molts mesos, però, ha publicat un nou vídeo en què es detallen unes xifres de rendiment i prestacions una mica millors que les anunciades originalment durant la presentació de la variant destinada al mercat europeu, que serà una cosa més ràpida del que s’esperava.

Rendiment

El V8 de 5.0 litres del Mustang Mach 1 lliura en el mercat nord-americà 487 CV (480 hp) i 569 Nm de parell màxim, que en la variant europea i per motius d’emissions descendeix fins als 460 CV (338 kW) i 529 Nm de Parell màxim, el que suposen 2 Nm més del que s’havia anunciat prèviament per a aquesta versió.

Pel que fa a les seves prestacions, el nou Mustang Mach 1 europeu és capaç de passar de 0 a 100 km/h en 4.4 segons i no en 4.6 seg. com es va revelar en un principi, mentre que la velocitat màxima és finalment de 267 km/h i no de 249 km / h, el que suposa una millora considerable respecte a les prestacions anunciades prèviament.

Font: motor.es