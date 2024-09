Tot a punt per al 53è Ral·li d’Andorra Històric

Un dels vehicles que va participar en l’edició anterior del ral·li (ACA CLUB)

Aquest dissabte comença, des de l’aparcament Prada Casadet, el 53è Ral·li d’Andorra Històric, la prova nacional andorrana organitzada per la comissió Esportiva ACA CLUB en la qual participaran vehicles clàssics construïts fins a l’any 1998, distribuïts en tres categories: regularitat, regularitat Sport i velocitat. El 53è Ral·li d’Andorra Històric tindrà l’epicentre a Andorra la Vella, ja que el parc de vehicles se situarà al renovat espai de l’edifici de Prada Casadet.

L’organització, també recupera la cerimònia de sortida a les 19.00 hores del divendres 27 de setembre, des del Pont de la Rotonda. I tindrà una única jornada de competició, diürna, el dissabte 28 de setembre, amb dues etapes, vuit trams cronometrats i quatre trams diferents. L’acte de lliurament de premis es convocarà a Prada Casadet, el dissabte de la prova, a partir de les 20.30 hores.

L’organització també ha previst, com a novetat per a aquest any, un village perquè el públic en general, pilots, copilots i equips gaudeixin d’un espai amb totes les comoditats. Un total de 46 vehicles componen la llista d’inscrits del ral·li, que hauran de superar un itinerari de 251,07 km dels quals 71,70 seran cronometrats, repartits en 8 trams, 4 d’ells diferents.

En la modalitat de velocitat la llista l’encapçalen la dupla d’equips de Joan Vinyes–Jordi Mercader (Seat Ibiza 2.0 Kit Car, el pilot el va guanyar tres cops: 1994, 1999 i la darrera edició) i Jordi Ventura–Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth, el pilot, va guanyar la prova l’any 2000).

En regularitat Sport els favorits no són evidents. Hi participen alguns equips guanyadors del Ral·li d’Andorra quan únicament estava reservat a aquesta modalitat, hi haurà Joan Carrancà–Laura Carrancà (BMW 325 ix, el pilot va guanyar l’any 2020), Gemma Oliveras–Toni Santacreu (Porsche 911S), Marc Gutiérrez–Francesc Morell (Citröen AX GTI), i un nom important per a l’automobilisme del país: Carles Santacreu–Guillem Santacreu (Opel Ascona 2000 SR), etc.

En l’apartat regularitat, destaquen: Ferran Urteu–Marc Andorrà (Renault Clio Williams, Urteu el va guanyar en tres oportunitats – 1992, 1995 i 1997), Antoni Arderiu–Joan Alpiste (Porsche 996), Jordi Renu-Núria Bergel (BMW 325 i), etc.

El tancament de carreteres serà el següent: CS-340 i CS-240 (Coll d’Ordino, entre l’Hotel Babot i el Roc del Quer), entre les 9.00 i les 19.00 hores; CS-142 i CS-600 (Coll de la Gallina, entre l’encreuament de Fontaneda i el Santuari de Canòlich), entre les 9 i les 14.30 hores; CS-310 i CS-210 (Collada de Beixalis, entre la Massana i Encamp), entre les 15.30 i les 19.30 hores.