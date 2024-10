“Aneu i inviteu tothom al banquet” (Mt 22,9)

Mon. Joan Enric Vives

Amb aquest lema celebrem enguany el diumenge de la missió evangelitzadora cap als pobles, dimensió fonamental de les Esglésies Diocesanes d’arreu del món que cerquen obeir el mandat del Senyor d’anunciar la Bona Nova de l’Evangeli a tothom, als pobles on encara no s’hagi predicat o bé on la presència cristiana sigui limitada i minoritària. Tots estan invitats a la festa del banquet, i els missioners, com a agents actius d’aquesta invitació, tenen un paper crucial en el mandat de testimoniar i compartir la fe, oferir ajuda i contribuir al desenvolupament integral dels pobles i de les comunitats on serveixen.

El valor de la missió rau en la universalitat del missatge cristià, que cerca arribar a totes les persones, sense importar la seva edat o l’origen ètnic, cultural o social. La missió és una crida a sortir de la pròpia comoditat i confort per a arribar a aquells llocs on la necessitat és més urgent i la llum de l’Evangeli pot il·luminar vides de manera inesperada i transformar-les cap a Déu i cap a l’amor sempre més gran. Els missioners, sacerdots, religiosos i laics, en assumir aquest compromís, es converteixen en ambaixadors de la fe, portant no només la Paraula de Déu, sinó també l’amor, la compassió i la solidaritat, ja que “si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és morta” (Jm 2,17). La presència missionera a zones marginades o empobrides pot marcar la diferència, oferint esperança i construint ponts entre cultures diverses.

En aquest diumenge, amb acció de gràcies i intercessió, hem d’agrair tot el que a la Diòcesi ajudem les Missions. Col·laborar econòmicament amb les missions de l’Església Catòlica i amb els missioners és essencial per tal d’assegurar el fruit del treball en el camp del Senyor. Les necessitats financeres de la missió “ad gentes” són diverses i inclouen finançament de projectes de desenvolupament comunitari, construcció de capelles i locals pastorals, d’infraestructures bàsiques, així com també col·laborar en l’atenció mèdica i l’educació, entre d’altres àrees. A més, els fons són crucials per a cobrir els costos de transport i sosteniment dels missioners, permetent dedicar-se plenament a la seva tasca sense penúries financeres que puguin distreure’ls de la seva missió principal: fer conèixer Crist i ajudar a fer néixer comunitats vives, de veritables testimonis de fe i d’amor.

La col·laboració econòmica amb els missioners no només és un acte de generositat, sinó també una manifestació concreta de solidaritat i suport cap a aquells que han optat per deixar casa seva per anar a servir els altres. Aquest suport financer proporciona els recursos necessaris perquè els missioners responguin a les necessitats locals, promovent un desenvolupament sostenible i millorant la qualitat de vida de les persones a qui serveixen. A més, la col·laboració econòmica amb la missió també enforteix el sentit de comunitat dins la nostra pròpia Església diocesana.

En participar en la sustentació dels missioners, els fidels es converteixen en copartícips de l’obra evangelitzadora, sentint-se connectats amb aquells que porten el missatge de l’Evangeli a llocs distants. Aquest sentit de comunió i responsabilitat compartida reforça la identitat cristiana i promou la consciència de la necessitat de treballar plegats i en comunió, per a difondre la fe i construir un món més just i solidari. El valor de la dedicació dels missioners és incalculable, ja que representa el compromís de l’Església amb la universalitat del missatge cristià. Ells, com a instruments d’aquesta missió, porten esperança i amor a aquells que més ho necessiten. Gràcies a tots els qui participeu activament en la construcció d’un món més just, solidari i permeable amb els principis de l’Evangeli. Que Déu us beneeixi!





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell