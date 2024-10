El conseller català, Òscar Ordeig, lloa la Fira de Sant Ermengol de la Seu per la seva exitosa aposta pel formatge artesà del Pirineu

Quart per l’esquerra, el ministre andorrà, Guillem Casal, amb el conseller català Ordeig, l’alcalde Barrera i la regidora Tó (Aj. la Seu)

“La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell és un exemple que hem de reproduir en d’altres llocs del país -Catalunya-, una fira amb molta tradició que es va saber reinventar-se, que va saber trobar ara fa trenta anys un valor afegit amb el formatge, un producte vinculat amb el territori, i que ajuda a mantenir un relat per a explicar els productes agroalimentaris que tenim a Catalunya”, ha afirmat el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig en la inauguració oficial de la Fira de Sant Ermengol celebrada a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc aquest dissabte, 19 d’octubre.

El conseller Ordeig, acompanyat per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde i regidora de la Fira, Gemma Tó, ha explicat davant dels membres del consistori municipal, alcaldes i regidors de la comarca i d’altres autoritats del territori pirinenc, que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol posar també en valor la Fira de Sant Ermengol.

Per això, el conseller ha anunciat que des del Departament que ell mateix encapçala ha creat una línia d’ajuts adreçats a fires agroalimentàries de Catalunya que tinguin productes vinculats amb el territori, amb molta tradició i història. “Fires, com la de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, que no només que venen de lluny sinó que volem que vagin més lluny, i que alhora puguin tenir aquest punt de modernitat i professionalitat”, ha manifestat Òscar Ordeig.

En l’acte inaugural de la Fira de Sant Ermengol, Joan Barrera, alcalde de la Seu, ha manifestat que “la Fira, actualment ja no s’entendria sense la Fira de Formatges Artesans del Pirineu”. En aquest sentit Barrera ha destacat que la Fira de Sant Ermengol és una “fira viva, que s’ha anat reinventant al llarg dels anys, i que enguany fa un pas més portant la fira de formatges al passeig Joan Brudieu, al bell mig de la ciutat”. Barrera ha volgut reconèixer públicament el mèrit de Joan Ganyet i Santi Mallol, com alcalde i regidor de Promoció Econòmica, respectivament, que “en el seu moment van apostar per la creació de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu i van contribuir amb el seu lideratge i dedicació a que aquesta fira esdevingués un referent del nostre territori i de tot Catalunya”.

Per la seva part, la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, ha volgut agrair a totes les àrees de l’Ajuntament de la Seu que d’alguna manera o altra han fet possible aquesta Fira de Sant Ermengol 2024. “Avui la paraula és orgull: orgull de territori, orgull de ciutat, orgull d’equip, orgull de fira”.

Al respecte, Tó ha fet extensiu aquets agraïment a la ciutadania i als participants per la seva paciència i comprensió per tots els canvis que s’han incorporat en aquesta edició.





Formatges premiats en el 30è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu

Matons, recuits i brossats

1r Mató de Cabra de Formatgeria de Tòrrec 2n Llebremató de Formatgeria Castell-llebre 3r Mató de cabra de Formatgeria Tiraval

Formatges frescos

1r Formatge d’untar de Formatgeria de Montmelús 2n Lluna de 30 cabres 3r Fresc de cabra de Formatgeria Palou

Formatges de cabra, quallada àcida

1r Lo Coscollet de Formatges l’Oliva 2n Cendrat de Formatgeria Tiraval 3r Madurat de Formatgeria la Bauma

Formatges de cabra, quallada enzimàtica, pasta dura

1r El Crua-Llebre de Formatgeria Castell-llebre 2n La Cabrideta de Formatges Vall de Meranges 3r Font Curat de Formatges Vilavella

Formatges de cabra, quallada mixta, pasta tova

1r Crava de la Formatgeria a Taüll 2n Floc de Formatgeria Palou 3r Cabraflor de Formatges de l’Abadessa

Formatges de vaca, quallada àcida

1r Categoria declarada deserta per no haver-se presentat prou formatges a concurs 2n 3r

Formatges de vaca, quallada enzimàtica

1r Tometa de Formatges de l’Abadessa 2n El Bac de Mas el Lladré 3r Muxu de Lácteos Goine

Formatges de vaca, quallada mixta, pasta tova

1r Puigpedrós de Molí de Ger 2n Tou del Lluçanès de Formatges Reixagó 3r El Tou de Matamala de Mas el Lladré

Formatges d’ovella, quallada àcida

1r La Gàrgola de Formatgeria del Miracle 2n Colomina de Formatgeria Montsent de Pallars 3r Làctica de Cal Majuba

Formatges d’ovella, quallada enzimàtica, pasta dura

1r Eginoko Artzaia de SAT Olano 2n Atekoa Gazta de Quesería Atekoa 3r Serrat Fumat de Casa Mateu

Formatges d’ovella, quallada mixta, pasta tova

1r Gála de Lácteos Goine 2n Tou de Casa Mateu 3r Les Cuines de Formatgeria del Miracle

Tupí o Gaztazarra

1r Gaztazaharra de J. Aramburu Elkarte SAT 2n Lo Topí de Ratafia de Formatges de Pallars – Sinyó de Miravet 3r Tupí del Serrat Gros de Serrat Gros

Formatges blaus

1r Leze Urdin de La Leze 2n Blau Blastareny de Formatgeria Tiraval 3r Blau de Jutglar de Formatges Reixagó

Formatges amb condiments

1r Castanya de Bauma de Formatgeria la Bauma 2n Lo Pebrat de Serrat Gros 3r Reserva amb tòfona negra de Formatges Vall de Meranges

Iogurts i llets fermentades

1r Iogurt natural de La Reula 2n Iogurt de cabra de Formatgeria Palou 3r Iogurt de cabra de Formatgeria Tòrrec

Pasta cuita

1r Fregada amb cervesa de Casa Mateu 2n Tartallotja de Molí de Ger 3r Claustre de Formatgeria del Miracle

Per altra banda, també hi ha hagut aquests reconeixements:

Amic del Formatge: Escola de Pastors i Pastores de Catalunya.

Mencions Honorífiques: Joan Ganyet i Santi Mallol.