Anem Editors presenta les novetats destacades per aquest Sant Jordi

Anem Editors presenta dues novetats per aquest Sant Jordi 2021. La primera d’elles, “Carrer del bosc” de la mà d’un dels escriptors més prolífics del Principat, David Gálvez. Es tracta d’una obra de rigorosa actualitat, una crònica en forma de diari ficcionalitzat sobre les dèries, els gustos i les preocupacions quotidianes d’un escriptor, docent, pare i fill resident a Andorra i del seu entorn. Un dietari que transcorre entre el primer i els darrers dies del confinament sanitari que va patir el país al llarg del 2020, tot amanit amb sal gruixuda i no exempt de la duresa que va suposar, i suposa encara, la pandèmia.

D’altra banda, l’historiador Oliver Vergés presenta per al gran públic “Carlemany i Andorra“, els resultats de la seva investigació sobre la cèlebre Carta Pobla d’Andorra, un document fals atribuït a Carlemany i a Lluís el Piadós, que hauria estat font per a la llegenda i l’himne del Principat i que possiblement va ser elaborat pels mateixos andorrans del segle XII per tal de defensar els seus interessos davant els bisbes d’Urgell. L’obra compta amb un pròleg de Jordi Guillamet i ha comptat amb el suport de l’Institut d’Estudis Andorrans.

Ambdues novetats seran presentades al llarg del mes d’abril en funció de la situació sanitària, i des de l’editorial s’espera que puguin tenir èxit en el proper Sant Jordi, sigui com sigui que es pugui arribar a celebrar el dia del llibre a casa nostra.

Juntament amb aquests dos títols, arriben també a les llibreries de la mà del segell encampadà una nova edició de “Borís I, rei d’Andorra” d’Antoni Morell, la segona edició d”Andorra. “Eines d’un temps passat” d’Albert Rossa, i “A painted tragedy”, la traducció a l’anglès del llibre de Carles Sánchez dedicat a les pintures de Tomàs Becket de Santa Maria de Terrassa publicat durant el 2020 en català i en castellà i que ha gaudit de molt bona acollida en la commemoració de l’Any Becket.